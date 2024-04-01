Запретить можно, но должно кое-что случиться: в ВР прокомментировали возможность блокировки Telegram

Есть оптимальный вариант взаимодействия с любой социальной сетью

В Украине блокировать Telegram пока не будут, для этого нужно иметь решение СНБО по санкциям. Чтобы это произошло, должна произойти "некая серьезная критическая ситуация с утечкой информации".

Об этом заявил глава Комитета по свободе слова ВР Ярослав Юрчишин в интервью РБК-Украина. Он говорит, чтобы внести какие-то санкции, нужно пройти долгий путь, в частности: "фиксация проблем, фиксация того, что сеть не работает, фиксация вызовов, которые у нас стоят для нацбезопасности, вынесение этого на СНБО, решение СНБО, указ президента, ведение действия указа президента".

Юрчишин добавляет, что от идеи заблокировать Telegram он не отказывается вообще, но это применимо, только если "какой-то удар по нашей информационной безопасности будет очень болезненным".

Он также отметил, что есть оптимальный вариант взаимодействия с любой социальной сетью – это налаживание контакта с администрацией и механизмов, позволяющих влиять на действия, противоречащие Уголовному кодексу Украины.

"Например, когда Соединенные Штаты обнаружили в Telegram паблики, связанные с ИГИЛ, сначала Telegram тоже пытался проигнорировать эти факты, но начался полномасштабный судебный процесс и Telegram без лишних слов закрывал каналы и снял верификацию с аккаунтов", — поделился Юрчишин.

Его также спросили, есть ли блокирование Telegram посягательством на свободу слова. Он ответил, что нет.

"Не есть, потому что свобода слова – это производная от персонализации, то есть мы понимаем, кто стоит за этим словом. И соответственно, когда это слово нарушает законные рамки, например, раздается призыв к терроризму или оправдывание российской агрессии, то надо понимать, что твое слово приводит к определенным последствиям", — говорит председатель Комитета по свободе слова.

Ранее "Телеграф" писал, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект по регулированию мессенджера Telegram и других платформ общего доступа к информации. В случае его принятия некоторые виды контента будут запрещены.