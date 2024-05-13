На основі "Дії" пропонують створити українську альтернативу Telegram та іншим месенджерам: про що мова

Пропонують створити окремий сервіс на базі вже існуючого

Українські розробники пропонують створити сервіс, який може стати альтернативою популярному серед українців месенджера "Telegram", чутки про блокування якого вже кілька місяців не вщухають в інформаційному просторі України. Розробляти новий сервіс пропонують на базі вже існуючого застосунку "Дія".

Про це розповіли представники ГО "Аналітичний центр Інформаційних ресурсів" під час презентації в "Ukraine Media Center". Впевнені, що сервіс може стати якісною альтернативою іноземним месенджерам та соцмережам.

"У групи наших дослідників є ідея створити проєкт, що базувався б на одному з найпопулярніших застосунків у країні та зарекомендував себе справді якісним сервісом, — це "Дія", який створений на коді, написаному українськими розробниками", — розповів представник організації Олександр Олешко.

Щоб не перевантажувати "Дію", розробники пропонують створити окремий сервіс, який міг би називатися "Дія. Канали" з авторизацією через материнський сервіс. Нині саме так працює електронний кабінет водія, а невдовзі запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного.

"Користувачам це дасть змогу отримувати своєчасну швидку інформацію від офіційних представників влади, наприклад Офісу президента, Генерального штабу ЗСУ, якісних українських медіа та громадських організацій. Водночас і представники влади, медіа та громадського сектору отримують надійний канал комунікацій", – сказав Олешко.

При цьому, щоб захистити свободу слова та права людини необхідно забезпечувати в сервісі постійну та якісну модерацію.

Разом з тим, за словами аналітика організації Богдана Соломикіна, жоден застосунок чи месенджер не може бути безпечним на сто відсотків, особливо в умовах війни.

"Зараз найбільше питань до телеграму. Все, що потрапляє в інтернет, персональна інформація, у той чи інший спосіб може з’являтися у відкритому доступі в мережі. І ворог цим активно користується", — зазначили в ГО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо регулювання Telegram та інших платформ загального доступу до інформації.