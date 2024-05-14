Блинкен и Кулеба перекусили в культовой пиццерии Киева (видео)

Не первый раз американский госсекретарь обедает в киевских заведениях

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время необъявленного визита в Украину провел рабочий обед с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они посетили популярную в Киеве пиццерию Veterano Pizza на улице Софиевской, в нескольких шагах от Майдана.

Об этом сообщает ВВС. Что именно они обсуждали в неформальной обстановке неизвестно.

На кадрах, который публикуют в сети, видно, что Блинкен и Кулеба зашли в пиццерию в сопровождении охраны, специальных агентов Службы дипломатической сохранности США и представителей СМИ. Персонал их приветливо встретил и проводил к небольшому столику. Также по пути с процессией фотографировались украинцы, которых заинтересовали необычные прохожие.

Ресторан Veterano Pizza был открыт ветераном войны Леонидом Остальцевым, который в 2014 году воевал на Донбассе в составе 30-й отдельной механизированной бригады. Дизайн заведения также в военной тематике — на стенах висят шевроны разных бригад, а под стеклянными столешницами насыпаны гильзы. В штате заведения также ветераны украинской армии. Пиццерия бесплатно делает доставку в больницы, где лечатся украинские защитники. Также у заведения есть франшиза Veterano Coffee, а кофейня Veterano Brownie на Подоле в мае 2022 года прекратила работу, так как сотрудники создали подразделение БПЛА.

Напомним, что во время визита в Украину осенью 2023 года Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен посетили ресторан быстрого питания McDonald's. Кадры их перекуса облетели сеть, а украинцы придумали десятки мемов и шуток на эту темы.

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