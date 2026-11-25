В "АТБ" снизили цены на десятки товаров

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В супермаркетах "АТБ" действуют масштабные акционные предложения на продукты питания, сладости, напитки и товары для дома. Покупатели могут найти скидки на десятки популярных товаров, а на некоторых позициях сэкономить более 100 и даже 250 гривен.

Акции продлятся до 1 декабря 2026 года включительно. "Телеграф" собрал самые интересные предложения и разделил их по категориям, чтобы было проще найти нужные товары и сориентироваться в ценах.

Кофе и чай

Заметные скидки действуют на растворимый кофе Nescafe. В частности, Nescafe Gold 280 г теперь стоит 427,50 грн вместо 685 грн. Экономия на упаковке составляет 257,50 грн.

Также подешевели:

Nescafe Classic, 230 г – 250,90 грн;

Nescafe Gold, 200 г – 309 грн;

Nescafe Espresso, 150 г – 314,90 грн;

Растворимый Jacobs Monarch, 190 г – 339,90 грн;

Jacobs Caramel Latte, 450 г – 164,90 грн;

чай Lovare 1001 Nights, Bahamian Soursop, Citrus Melissa и другие виды – от 51,90 грн;

набор Lovare Fest Tea Set, 157,5 г – 196,90 грн;

чай Lipton Yellow Label, 30 пакетиков – 62,40 грн.

На упаковке Jacobs Monarch можно сэкономить 196,60 грн, а на Jacobs Caramel Latte – 102 грн. Скидка на Nescafe Gold 200 г позволяет оставить в кошельке еще 185,60 грн.

Набор Lovare Fest Tea Set продают за 196,90 грн

Сладости и мороженое

Немало акционных предложений есть и для тех, кто любит сладкое. В частности, в продаже со скидками есть шоколад, желейные конфеты, печенье и мороженое.

Среди предложений:

молочный шоколад Roshen, 90 г – 37,90 грн;

шоколад Lacmi с разными начинками – 37,90 грн;

шоколад Milka, 90 г – 58,50 грн;

желейные конфеты Roshen Yummi Gummi, 70 г – 19,90 грн;

печенье Roshen Lovita с вишневой или апельсиновой начинкой, 420 г – 85,90 грн;

мороженое Хладик "Каштан" с клубникой или соленой карамелью, 75 г – 22,90 грн;

мороженое Три Ведмеді Love&Berries, 150 г – 43,50 грн;

мороженое Три Ведмеді Monaco Dessert с клубничным чизкейком или вкусом тирамису, 500 г – 146,50 грн.

На мороженом Monaco Dessert можно сэкономить более 120 грн за упаковку. В частности, вариант с клубничным чизкейком подешевел на 120,20 грн, столько же можно сэкономить и на мороженом со вкусом тирамису.

Желейные конфеты Roshen стоят 19,90 грн, а шоколад Lacmi – 37,90 грн

Колбасы, мясо и замороженные продукты

Скидки распространяются также на мясные изделия и полуфабрикаты. Среди них есть колбасы, сардельки, наггетсы, пельмени и хачапури.

В частности, в "АТБ" можно приобрести:

колбасу "Губернаторская" сырокопченую – 379,90 грн/кг;

колбасу "Молочная", 550 г – 112,90 грн;

колбасу "Салями Финская", 420 г – 116,90 грн;

сардельки "Австрийские" – 227,89 грн/кг;

наггетсы куриные "Легко!", 500 г – 94,90 грн;

пельмени "Рудь", 700 г – 83,90 грн;

хачапури "По-аджарски", 300 г – 84,50 грн;

пиццу "Мясная" или "Пепперони", 430 г – 113,90 грн;

пиццу ALBERTO "Четыре сыра", 363 г – 93,90 грн;

хинкали "Грузинские", 600 г – 61,50 грн.

Особенно заметна экономия на колбасе "Губернаторская": за килограмм теперь можно заплатить на 255,59 грн меньше. Также на килограмме рулета из свинины "Своя линия" покупатели сэкономят 138,56 грн.

На килограмме колбасы "Губернаторская" покупатели сэкономят 255,59 грн

Сыр, молочные продукты и морепродукты

В этой категории можно найти предложения на плавленые и полутвердые сыры, йогурты, масло и морепродукты.

Акционные цены:

сыр SOT Гауда или Маасдам, 150 г – 64,90 грн;

сыр SOT Гауда без лактозы, 150 г – 64,90 грн;

плавленый сыр Комо, 75 г – 19,90 грн;

мягкий сыр "Моцарела" или "Сулугуни" "Своя линия", 180 г – 57,50 грн;

йогурт "Молокія" белый, 300 г – 29,90 грн;

йогурт "Молокія" по-гречески, 300 г – 35,90 грн;

глазированные сырки "Ферма", 36 г – 12,90 грн;

крабовые палочки "Своя линия", 500 г – 99,90 грн;

крабовые палочки "Водный Світ", 520 г – 119,90 грн;

паста "Своя линия" с кальмаром и креветками, 160 г – 38,90 грн.

Йогурты "Молокія" и глазированные сырки "Ферма" продают по акционным ценам

Продукты для кухни и бакалея

Скидки есть и на товары, которые часто используют при приготовлении повседневных блюд. Это соусы, кетчупы, консервы, специи, снеки и сухие завтраки.

Среди предложений:

кетчуп "Своя линия" – 19,50 грн;

майонез "Олис Провансаль", 500 г – 72,50 грн;

майонез "Олис Чудовий", 500 г – 62,90 грн;

соевый соус Hokkaido Club, 500 мл – 39,90 грн;

соус терияки Hokkaido Club, 200 мл – 32,90 грн;

приправа "Приправка Exclusive" для курицы, шашлыка или рыбы – 39,90 грн;

томаты маринованные "Своя линия", 650 г – 64,90 грн;

гранола Dr.Benner, 250 г – 68,90 грн;

арахис жареный соленый, 180 г – 40,40 грн;

чипсы "Люкс", 125 г, с разными вкусами – 53,90 грн;

консервы "Родинний смак" – тушеная свинина, 525 г – 108,40 грн.

Среди акционных товаров есть кетчупы и приправы для разных блюд

Бытовые товары и средства гигиены

Найдутся акционные предложения и для тех, кто планирует пополнить запасы бытовых мелочей и средств ухода.

В частности, можно приобрести:

зубную пасту Sensodyne "Экстра отбеливание", 100 мл – 91,90 грн;

зубную пасту Sensodyne "Ежедневная защита", 100 мл – 86,90 грн;

зубную пасту Sensodyne "Восстановление и защита", 75 мл – 111,90 грн;

кислородный отбеливатель Wells Natural, 1 кг – 103,50 грн;

средство для удаления пятен Wells Natural, 1 кг – 103,50 грн;

пакеты для мусора "Своя лінія", 35 л, 50 штук – 37,90 грн;

косметические салфетки "Своя линия", 150 штук – 33,90 грн;

бумажное полотенце "Своя линия" – 52,90 грн;

гигиенические прокладки Always Ultra – 88,50 грн.

Среди акционных товаров есть зубные пасты, бритвы и бумажная продукция

Ранее "Телеграф" сравнивал цены на шоколадные фигурки к праздникам и выяснил, где их можно купить дешевле – разница составляет более 100 гривен.