В "АТБ" можно хорошо сэкономить: скидки достигают 45%
- Автор
-
- Дата публикации
-
В "АТБ" снизили цены на десятки товаров
В супермаркетах "АТБ" действуют масштабные акционные предложения на продукты питания, сладости, напитки и товары для дома. Покупатели могут найти скидки на десятки популярных товаров, а на некоторых позициях сэкономить более 100 и даже 250 гривен.
Акции продлятся до 1 декабря 2026 года включительно. "Телеграф" собрал самые интересные предложения и разделил их по категориям, чтобы было проще найти нужные товары и сориентироваться в ценах.
Кофе и чай
Заметные скидки действуют на растворимый кофе Nescafe. В частности, Nescafe Gold 280 г теперь стоит 427,50 грн вместо 685 грн. Экономия на упаковке составляет 257,50 грн.
Также подешевели:
- Nescafe Classic, 230 г – 250,90 грн;
- Nescafe Gold, 200 г – 309 грн;
- Nescafe Espresso, 150 г – 314,90 грн;
- Растворимый Jacobs Monarch, 190 г – 339,90 грн;
- Jacobs Caramel Latte, 450 г – 164,90 грн;
- чай Lovare 1001 Nights, Bahamian Soursop, Citrus Melissa и другие виды – от 51,90 грн;
- набор Lovare Fest Tea Set, 157,5 г – 196,90 грн;
- чай Lipton Yellow Label, 30 пакетиков – 62,40 грн.
На упаковке Jacobs Monarch можно сэкономить 196,60 грн, а на Jacobs Caramel Latte – 102 грн. Скидка на Nescafe Gold 200 г позволяет оставить в кошельке еще 185,60 грн.
Сладости и мороженое
Немало акционных предложений есть и для тех, кто любит сладкое. В частности, в продаже со скидками есть шоколад, желейные конфеты, печенье и мороженое.
Среди предложений:
- молочный шоколад Roshen, 90 г – 37,90 грн;
- шоколад Lacmi с разными начинками – 37,90 грн;
- шоколад Milka, 90 г – 58,50 грн;
- желейные конфеты Roshen Yummi Gummi, 70 г – 19,90 грн;
- печенье Roshen Lovita с вишневой или апельсиновой начинкой, 420 г – 85,90 грн;
- мороженое Хладик "Каштан" с клубникой или соленой карамелью, 75 г – 22,90 грн;
- мороженое Три Ведмеді Love&Berries, 150 г – 43,50 грн;
- мороженое Три Ведмеді Monaco Dessert с клубничным чизкейком или вкусом тирамису, 500 г – 146,50 грн.
На мороженом Monaco Dessert можно сэкономить более 120 грн за упаковку. В частности, вариант с клубничным чизкейком подешевел на 120,20 грн, столько же можно сэкономить и на мороженом со вкусом тирамису.
Колбасы, мясо и замороженные продукты
Скидки распространяются также на мясные изделия и полуфабрикаты. Среди них есть колбасы, сардельки, наггетсы, пельмени и хачапури.
В частности, в "АТБ" можно приобрести:
- колбасу "Губернаторская" сырокопченую – 379,90 грн/кг;
- колбасу "Молочная", 550 г – 112,90 грн;
- колбасу "Салями Финская", 420 г – 116,90 грн;
- сардельки "Австрийские" – 227,89 грн/кг;
- наггетсы куриные "Легко!", 500 г – 94,90 грн;
- пельмени "Рудь", 700 г – 83,90 грн;
- хачапури "По-аджарски", 300 г – 84,50 грн;
- пиццу "Мясная" или "Пепперони", 430 г – 113,90 грн;
- пиццу ALBERTO "Четыре сыра", 363 г – 93,90 грн;
- хинкали "Грузинские", 600 г – 61,50 грн.
Особенно заметна экономия на колбасе "Губернаторская": за килограмм теперь можно заплатить на 255,59 грн меньше. Также на килограмме рулета из свинины "Своя линия" покупатели сэкономят 138,56 грн.
Сыр, молочные продукты и морепродукты
В этой категории можно найти предложения на плавленые и полутвердые сыры, йогурты, масло и морепродукты.
Акционные цены:
- сыр SOT Гауда или Маасдам, 150 г – 64,90 грн;
- сыр SOT Гауда без лактозы, 150 г – 64,90 грн;
- плавленый сыр Комо, 75 г – 19,90 грн;
- мягкий сыр "Моцарела" или "Сулугуни" "Своя линия", 180 г – 57,50 грн;
- йогурт "Молокія" белый, 300 г – 29,90 грн;
- йогурт "Молокія" по-гречески, 300 г – 35,90 грн;
- глазированные сырки "Ферма", 36 г – 12,90 грн;
- крабовые палочки "Своя линия", 500 г – 99,90 грн;
- крабовые палочки "Водный Світ", 520 г – 119,90 грн;
- паста "Своя линия" с кальмаром и креветками, 160 г – 38,90 грн.
Продукты для кухни и бакалея
Скидки есть и на товары, которые часто используют при приготовлении повседневных блюд. Это соусы, кетчупы, консервы, специи, снеки и сухие завтраки.
Среди предложений:
- кетчуп "Своя линия" – 19,50 грн;
- майонез "Олис Провансаль", 500 г – 72,50 грн;
- майонез "Олис Чудовий", 500 г – 62,90 грн;
- соевый соус Hokkaido Club, 500 мл – 39,90 грн;
- соус терияки Hokkaido Club, 200 мл – 32,90 грн;
- приправа "Приправка Exclusive" для курицы, шашлыка или рыбы – 39,90 грн;
- томаты маринованные "Своя линия", 650 г – 64,90 грн;
- гранола Dr.Benner, 250 г – 68,90 грн;
- арахис жареный соленый, 180 г – 40,40 грн;
- чипсы "Люкс", 125 г, с разными вкусами – 53,90 грн;
- консервы "Родинний смак" – тушеная свинина, 525 г – 108,40 грн.
Бытовые товары и средства гигиены
Найдутся акционные предложения и для тех, кто планирует пополнить запасы бытовых мелочей и средств ухода.
В частности, можно приобрести:
- зубную пасту Sensodyne "Экстра отбеливание", 100 мл – 91,90 грн;
- зубную пасту Sensodyne "Ежедневная защита", 100 мл – 86,90 грн;
- зубную пасту Sensodyne "Восстановление и защита", 75 мл – 111,90 грн;
- кислородный отбеливатель Wells Natural, 1 кг – 103,50 грн;
- средство для удаления пятен Wells Natural, 1 кг – 103,50 грн;
- пакеты для мусора "Своя лінія", 35 л, 50 штук – 37,90 грн;
- косметические салфетки "Своя линия", 150 штук – 33,90 грн;
- бумажное полотенце "Своя линия" – 52,90 грн;
- гигиенические прокладки Always Ultra – 88,50 грн.
Ранее "Телеграф" сравнивал цены на шоколадные фигурки к праздникам и выяснил, где их можно купить дешевле – разница составляет более 100 гривен.