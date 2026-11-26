Трехэтажную резиденцию на Столичном шоссе также предлагают в аренду

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В коттеджном городке "Південний" в Конча-Заспе выставили на продажу поместье за 5 млн долларов, или 227,2 млн грн. Единоличным владельцем дома является 74-летний столичный девелопер Валерий Мищенко.

Его личность "Телеграф" установил по выписке из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Подробнее в материале: Дворец за 5 млн дол. по соседству с Азаровым: кому принадлежит элитное поместье в Конча-Заспе стоимостью 15 тысяч дронов для ВСУ

Объявления о продаже и аренде появились в один день. Месяц аренды стоит 25 тыс. долларов без учета комиссии риелтора.

Как Мищенко оформил землю и дом

Усадьба стоит в лесной части закрытого коттеджного городка "Южный" на 21-м километре Столичного шоссе. Участок под домом имеет площадь 26,06 сотки и кадастровый номер 8000000000:90:361:0138. Он перешел в частную собственность на основании государственного акта от 29 декабря 2005 года.

Участок под усадьбой расположен в лесной части "Южного"

В марте 2020 года Мищенко передал участок по договору дарения. 21 октября 2021 года стороны расторгли договор, и земля вернулась в собственность девелопера. Эта запись и отсутствие в реестре сделок купли-продажи указывают на то, что участок по госакту 2005 года, вероятно, приватизировал сам Мищенко.

Землю вернули Мищенко после расторжения договора дарения

13 января 2023 года частный нотариус зарегистрировал за Мищенко право собственности на жилой усадебный дом. Его общая площадь согласно реестру составляет 1181 кв. м, из них жилая – 487,7 кв. м.

Право собственности на усадебный дом зарегистрировали за Мищенко в январе 2023 года

В феврале 2026 года на дом изготовили новый технический паспорт и справку о показателях объекта недвижимости. В выписке из реестра нет записей об ипотеке, аресте или других обременениях.

Что было на месте "Южного" и когда там появилась усадьба

Территорию коттеджного городка площадью 11,9 га раньше занимала государственная база отдыха Кабмина. В 2004 году руководитель Государственного управления делами Игорь Бакай продал базу кооператорам за 33 тыс. грн, а в октябре 2007 года Киевсовет при городском голове Леониде Черновецком завершил передачу земли в частную собственность. Позже там появились усадьбы семьи бывшего премьер-министра Николая Азарова и его окружения, в частности бывшего министра финансов Федора Ярошенко и бывшего народного депутата Григория Смитюха.

По данным YouControl, Мищенко с 2001 года входит в число крупнейших соучредителей Коллектива застройщиков "Південний". Его доля составляет почти 10%, а взнос в уставный фонд – 1,95 млн грн. Среди соучредителей также сын экс-премьера Алексей Азаров, Григорий Смитюх и семья народного депутата Сергея Таруты.

В объявлении годом строительства указали 2025, однако "Українська правда" еще в июне 2010 года показала дом Мищенко в репортаже из "Південного". Усадьба уже тогда стояла по соседству с краснокирпичным комплексом Азарова, который занимал единственный в городке прибрежный участок с выходом к озеру Конча.

Дом Мищенко попал в репортаж из "Південного" еще в июне 2010 года

Как сообщал "Телеграф", бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, вероятно, строит элитный городок в Козине, а участок под ним оформлен на компанию "Блум Девелопмент". Землю под городком можно оценить примерно в 100 млн долларов. Другой пример загородной недвижимости бывшего чиновника – особняк Юрия Гайдаева, экс-народного депутата от КПУ, на территории кооператива ТИЗ "Обрій-К" под Киевом. По данным источника, жилье аналогичной площади в этом кооперативе может стоить от полумиллиона до 8 млн долларов. Гайдаев возглавлял Министерство здравоохранения Украины в правительстве Виктора Януковича с марта по декабрь 2007 года.