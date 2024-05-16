Обновление данных в ЦНАП для военнообязанных: украинцам сообщили неприятную новость

У сотрудников пока нет доступа к системе

Согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, военнообязанным должна была предоставиться возможность обновить учетные данные через Центры предоставления административных услуг. Однако до сих пор правительство не предоставило ЦНАПу доступ к необходимым системам.

Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на собственный источник в одной из местных администраций Харьковской области. По его словам, пока обновить военно-учетные данные украинцы смогут в ТЦК и СП.

"Нет даже технической возможности участвовать в процессе", – объяснил собеседник.

Тем временем во Львовской областной государственной администрации изданию заявили, что что ни один администратор ЦПАУ не получил доступа к соответствующей системе, в которую необходимо было бы вносить уточнения. Кроме того, не было по сей день даже обучения сотрудников.

При этом в ОГА надеются, на принятие нужных нормативно-правовых документов до 17 мая. Ожидается и предоставление доступа к системе и проведение обучения.

Также депутат по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз из фракции "ЕС" сказала, что разработать подзаконные документы вовремя должно было правительство, а не парламент.

"Он же несет прямую ответственность за организацию механизмов обновления персональных данных гражданами в течение 60 дней как через ЦПАУ, так и через электронный кабинет", – подчеркнула Фриз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 18 мая в Украине начнет работать электронный кабинет, в котором будет информация о военнообязанных. В ней можно будет обновить свои военно-учетные данные.