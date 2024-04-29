Как обновить учетные данные украинцам за рубежом: в ТЦК назвали три способа

Пока работает только один из них

После вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая) военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК. В том числе и те, кто находится за границей. Однако из-за того, что консульские учреждения сейчас закрыты в настоящее время сделать это можно только на территории Украины.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Не забудьте эти документы: что нужно взять в ТЦК для получения брони и отсрочки".

Военный объяснил, что по разъяснению Минобороны, для находящихся за пределами государства будет возможность обновить военно-учетные данные в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет, который планируют запустить в июне.

"Но по состоянию на сегодняшний день этого нет, поэтому обновить свои военно-учетные данные можно только в ТЦК, то есть в Украине", — сказал о н и добавил, что "важно понимать, что мужчина, проживающий за границей, остается гражданином Украины, и у него есть определенные обязательства перед своим государством, в частности, защищать его от российских оккупантов".

Напомним, ранее мы писали о том, какие обязанности появятся у военнообязанных в конце мая. Новый закон о мобилизации в частности гласит о том, что украинцы должны будут предоставлять ВСУ свое имущество, а также носить с собой всегда военно-учетные документы. Детальнее об этом, вы можете прочитать, перейдя по ссылке.