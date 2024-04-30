Есть несколько способов: как украинцам обновить свои данные в ТЦК

Есть несколько способов

После того как Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, украинцев стал интересовать вопрос обновления данных в ТЦК. Ведь если не сделать этого по истечению 60 дней после вступления в силу (18 мая) данного документа, то наказание может быть еще серьезнее, чем сейчас.

"Телеграф" рассказывает о том, как украинцам обновить данные в ТЦК. Как объяснил нашим журналистам спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин (интервью с ним, к слову, вы можете прочитать, перейдя по ссылке), обновить свою информацию можно онлайн и офлайн. Чтобы сделать это "вживую" нужно прийти в ТЦК, а для передачи данных дистанционно необходимо использовать электронный кабинет призывника. Однако важно помнить, что данный интернет-ресурс заработает только с июня 2024 года. Поэтому, если вы хотите сделать это прямо сейчас, то вам будет доступен только формат офлайн. Гражданам, которые проживают за границей, к сожалению, пока также можно это сделать только проделав путь в Украину, так как консульские учреждения также сейчас закрыты.

Какие документы нужно иметь при себе

паспорт;

идентификационный код;

военный билет (или временное удостоверение);

справку об образовании;

водительское удостоверение (только в случае службы водителем);

медицинские документы;

а для обновления данных нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих данных.

Важно: если гражданин имеет право на отсрочку во время мобилизации, он должен принести документы, подтверждающие это право.

О каких персональных данных идет речь

В общей сложности их определено более трех десятков. Среди них: фамилия, имя, место регистрации и фактического пребывания, сведения о семейном положении, номерах телефонов и адресах электронной почты, реквизиты паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, сведения об изменении гражданства, об изменении (установлении) группы инвалидности и так далее.

Некоторые из них, как то телефонный номер, не требуют документального подтверждения. Однако для внесения в Единый реестр военнообязанных большинство изменений должно быть подтверждено соответствующими документами.

Напомним, согласно закону, военнообязанный должен сообщить в ТЦК и СП об изменениях персональных данных в семидневный срок после таких изменений.

Напомним, ранее мы писали о том, какие обязанности появятся у военнообязанных в конце мая. Новый закон о мобилизации в частности гласит о том, что украинцы должны будут предоставлять ВСУ свое имущество, а также носить с собой всегда военно-учетные документы. Детальнее об этом, вы можете прочитать, перейдя по ссылке.