Оновлення даних у ЦНАП для військовозобов’язаних: українцям повідомили неприємну новину

У співробітників поки немає доступу до системи

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, військовозобов’язаним мала надатися можливість оновити облікові дані через Центри надання адміністративних послуг. Однак досі уряд не надав ЦНАП доступ до необхідних систем.

Про це пише LIGA.net, посилаючись на власне джерело в одній із місцевих адміністрацій Харківської області. За його словами, поки що оновити військово-облікові дані українці зможуть у ТЦК та СП.

"Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі", – пояснив співрозмовник.

Тим часом у Львівській обласній державній адміністрації виданню заявили, що жоден адміністратор ЦПАУ не отримав доступу до відповідної системи, до якої необхідно було б вносити уточнення. Крім того, досі не було навіть навчання співробітників.

При цьому в ОДА сподіваються на ухвалення потрібних нормативно-правових документів до 17 травня. Очікується і надання доступу до системи та проведення навчання.

Також депутат із нацбезпеки та оборони Ірина Фріз із фракції "ЄС" сказала, що розробити підзаконні документи вчасно мав уряд, а не парламент.

"Він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів як через ЦПАУ, так і через електронний кабінет", – наголосила Фріз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 18 травня в Україні почне працювати електронний кабінет, у якому буде інформація про військовозобов’язаних. У ній можна буде оновити свої військово-облікові дані.