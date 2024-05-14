Пока что в тестовом режиме: в Раде рассказали, когда электронный кабинет заработает полноценно

Обновить данные могут даже граждане за границей

Военнообязанные получают доступ к реестру "Оберіг" через электронный кабинет уже с 18 мая, когда в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации. До второй половины июня сервис будет работать в тестовом режиме.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью NV. Отмечается, что в течение 30 дней кабинет будет работать в режиме тестирования, а потом уже заработает полноценно.

По словам Вениславского, запуск е-кабинета будет совпадать со вступлением в силу нового закона, поэтому граждане смогут обновить свои данные, что будет считаться выполнением требований законодательства.

Отмечается, что электронный кабинет также станет доступным для украинцев за рубежом. Обновив свои данные, граждане смогут снова получать консульские услуги, ведь украинские представительства временно не принимают документы от мужчин призывного возраста. Однако те украинцы, которые постоянно проживают или временно пребывают за границей, смогут обновить лишь ограниченное количество персональных данных: место фактического проживания, средство коммуникации и отношение к военной службе. После этого они получат сгенерированный QR-код, который будет являться доказательством выполнения требований закона и позволит получать консульские услуги за рубежом.

Отметим, что реестр "Оберіг" автоматически наполняется информацией из разных государственных реестров, а также данными, собранными работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В реестре хранится полное имя, место жительства, дата рождения, семейное положение, сведения о членах семьи, место работы, судимость, сведения об образовании, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, присвоенная военно-учетная специальность, звание и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, что если с сервисом для обновления данных онлайн возникнут проблемы, то придется это делать оффлайн.