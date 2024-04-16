Зеленский подписал новый закон о мобилизации: когда он вступает в действие

С введением закона произойдут некоторые изменения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал утвержденный Верховной Радой нашумевший закон о мобилизации. Он вступит в силу через 30 дней.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента. Свою подпись Зеленский поставил 16 апреля.

Отметим, что Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации № 10449 во втором чтении 11 апреля. Тогда 283 народных депутата проголосовали за соответствующее решение.

Мобилизация по-новому включает в себя замена срочной службы базовой военной службой. Граждане будут проходить военную подготовку пять месяцев в мирное время и три в военное. Для людей младше 24 лет есть возможность выбрать время службы.

Также теперь военнообязанные могут обновить данные о себе не только в Территориальном центре комплектования, но и в ЦНАПе или онлайн. Для этого будет специальный электронный кабинет.

Мужчинам в возрасте 25-60 лет необходимо иметь при себе документы военного учета, чтобы в случае необходимости предъявить их сотрудникам ТЦК, полиции или пограничникам.

Те военнослужащие, которые вернулись из плена или получили инвалидность, смогут демобилизоваться из плена по своему желанию. Те, кто получил II или III группу инвалидности после начала полномасштабной войны, должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию. Речь идет о тех, кого ранее признали ограниченно годными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие два способа вручения повесток прописаны в новом законе.