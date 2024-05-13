Идти в ТЦК? Нардеп сказал, что делать, если возникнут проблемы с электронным кабинетом

Будет три способа обновить данные

С 18 мая в Украине заработает электронный кабинет, в котором будет информация о военнообязанных гражданах. Именно в нем можно будет обновить свои данные, но если с сервисом возникнут проблемы, придется это делать офлайн.

Об этом народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал эксклюзивно для "Телеграфа" в интервью "Кого принудительно доставят в ТЦК и что нужно сделать каждому: все о мобилизации после 18 мая".

"Есть граждане Украины, которые не находятся в базе "Оберег", но они находятся в разных базах. Сейчас эти реестры объединяются между собой, чтобы актуализировать место жительства, место работы, образование, актуализировать родственников, телефон. Если всего этого нет — надо сделать, чтобы ТЦК это видели.

Далее военкоматы будут для себя решать, каким образом выполнять мобилизационный план с учетом потребности. Но для этого уже есть другие законы. В частности, по ответственности", — ответил Федиенко на вопрос, как будет происходить актуализация данных военнообязанных.

Если у граждан возникнут проблемы с электронным кабинетом и они не смогут обновить свои данные онлайн, им придется идти в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и САП). Нардеп призывает этого не бояться. Независимо от того, каким путем гражданин обновит свои данные, он все равно получит повестку на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Обращаться в ЦНАП или идти в ТЦК. Я понимаю, что у нас люди психологически не хотят идти в ТЦК. Но когда гражданин обновит свои данные в электронном кабинете — верифицирует телефон, адрес проживания — он все равно получит туда повестку на прохождение ВВК", — ответил нардеп на вопрос, что делать при возникновении проблем с электронным кабинетом.

Напомним, новый закон о мобилизации вступает в силу 18 мая 2024 года. С этой даты изменится подход к войне, заверили в Министерстве обороны.

Новый закон внесет коррективы в работу правоохранительных органов. У полицейских изменятся полномочия. Они смогут проверять военные билеты у мужчин.

Ранее "Телеграф" писал, освобождает ли судимость за игнорирование повестки от повторного получения и мобилизации. На этот вопрос ответил военный юрист.