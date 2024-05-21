"Будем проигрывать и терять территории": Роман "Майор" Синицын о необходимости замены бойцов на фронте

Людей в армии сейчас не хватает

Получение повестки и поход в ТЦК не означает, что человек обязательно погибнет или будет ранен. Такие нарративы вбрасывают в украинское общество россияне, это часть их целенаправленной политики для срыва мобилизационных мер в Украине.

"У нас соответственно будет не хватать людей, и поэтому мы будем проигрывать и терять территории. Так нельзя! В армии есть куча профессий, которые связаны не с боевыми действиями, а с обслуживанием техники, логистическими процессами, бумажная работа в штабе – это тоже важно. Потому что это все не поедет, не полетит, не заправится, если кто-то не нахерачит кучу бумажек, кучу подписей, виз, согласований и так далее. Так оно работает", — отметил айтишник, основатель туристического сайта lowcost.ua, ультрас ФК "Волынь", активист общественной инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк" Роман Синицын, мобилизовавшийся почти год назад. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Он добавил, что сейчас людей в армии не хватает. Украина более двух лет находится в состоянии полномасштабной войны и это дается очень тяжело. В начале мы устояли благодаря добровольцам, которые пошли массово в военкоматы, и кадровым военным, готовым и прошедшим АТО. Однако сейчас эти люди нуждаются в замене.

"Где-то устали, где-то они ранены, где-то их уже нет, где-то уже людей просто плавит. Говорю, как есть. Потому что в таком темпе прожить больше двух лет – это очень трудно. То есть могут быть уже и психологические проблемы. Поэтому людей нужно заменить", — подчеркнул воин.

Напомним, боец службы по связям с общественностью 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Виктор Петрович рассказал "Телеграфу", за что он воюет. Он назвал главную мотивацию мобилизоваться для украинских мужчин.