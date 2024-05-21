Семья в Швейцарии и мать на BMW. Что известно о состоятельном судье Дружинине из Днепра

Мать судьи купила BMW X5 за $95 тыс.

Судья Красногвардейского районного суда Днепра Константин Дружинин, кажется, имеет немало скелетов в шкафу. Его декларация об имуществе за 2023 год полна загадок: здесь есть и 76-летняя мать на BMW x5, в то время, пока у судьи нет машины и он ходит на работу чуть ли не пешком.

Дети судьи имеют защиту в Швейцарии, но где именно они живут — непонятно (обычно это прописывают как здесь). "Телеграф" рассказывает об этом подробнее.

Семья

Судья Дружинин из Днепра имеет троих детей: Кирилла, Льва и Давида. Бывшая жена, Ирина, проживает в Швейцарии с сыновьями Кириллом и Львом.

Женат на Татьяне Дружининой (ранее Мановской), о чем можно сделать вывод из декларации.

У жены Татьяны есть дочь Екатерина от предыдущего брака (это мы понимаем из декларации, потому что Екатерина в декларации сама указывает Татьяну матерью). Екатерина работает в прокуратуре. Должность – главный специалист отдела международно-правового сотрудничества.

Старшая дочь Татьяны живет в Днепре и работает в прокуратуре.

А также Татьяна воспитывает 19-летнего сына Назара и совместного с Константином 7-летнего сына Давида. Опять понимаем это из декларации.

Если посмотреть в декларации, то можно увидеть такую ситуацию с деньгами:

Дружинин в 2023 году получил 3,9 млн гривен (99,7 тыс. долларов), Татьяна — 1,2 миллиона грн от отчуждения имущества и неуказанное наследство.

Доход Татьяны состоял из доходов от продажи имущества и наследства (обведен красным). Декларация за 2023 год

В последний раз Татьяна получила 12 тысяч гривен зарплаты за весь год в 2020 году от ООО "Инфопромсервис", в 2019 году Татьяна получила 45 тысяч гривен (тоже за год).

Сейчас судья хранит сбережения, это 52 тысячи долларов и 28 тыс. евро наличными, 146 тыс. грн в банке, жена — 59 тыс. дол. и 56 тысяч евро. Также указано, что у жены открыт счет в швейцарском банке Credit Suisse.

Счет в швейцарском банке

Жилье за границей является семейной тайной

Татьяна во время войны с двумя сыновьями уезжала в Швейцарию. Об этом может свидетельствовать сообщение в Facebook-группе Switzerland with Ukraine. В марте 2022 года искала жилье в Женеве.

В декларации судьи за этот год также указано наличие защиты в Швейцарии у детей (раздел "Информация о членах семьи субъекта декларирования"), но в декларации в разделе "Объекты недвижимости" не указано жилье, которым семья пользовалась и на каких условиях. В то же время жилье за границей подлежит декларированию, даже если это жилье жены с детьми.

Элитная школа для Назара

19-летний сын Татьяны, Назар, учился в элитной частной школе Institut Florimont (по крайней мере, в 2022-м). В год цена обучения составляет до 28 650 швейцарских франков (1,2 миллиона гривен). Назар участвовал в соревнованиях школы и указывается на ее сайте.

На своей странице в Instagram юноша пост недавно публиковал фото из картинга Brignoles Karting Loisir во Франции.

Цена на обучение составляет 1,2 млн. гривен в год.

За какие средства парень живет за границей, учится в частной школе, в декларации чиновник не отражен. Хотя у других чиновников есть графа о перечислении средств за оплату детей за границей. Родной отец парня также ранее указывался в декларации судьи, поскольку перечислил 11 тысяч гривен алиментов Татьяне. Да и в 2022 году женщинаполучила1705 гривен алиментов. Но это гораздо меньше суммы. Поэтому финансовые возможности не вполне ясны.

Состоятельная мать-преподаватель на BMW x5

Судья также несколько раз упоминает в документах 76-летнюю мать Лилию. Она – доцент кафедры иностранных языков в Приднепровской академии строительства и архитектуры. В 2020 году женщина купила статусный автомобиль BMW x5 2019 года стоимостью 95 тысяч долларов.

У самого судьи собственного автомобиля нет (по крайней мере, по документам), но он ходит на работу чуть ли не пешком.

Судья Дружинин и его семья ведут состоятельную жизнь, вызывающую многие вопросы. Источники их состояния не всегда понятны, а некоторые аспекты жизни, например проживание детей в Швейцарии, вообще не декларируются.

Ранее "Телеграф" писал о чиновнике МВД Сергее Чиже, который не указал в декларации люксовые бренды дочери.