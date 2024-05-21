Родина у Швейцарії та мати на BMW. Що відомо про заможного суддю Дружиніна з Дніпра

Мати судді купила BMW X5 за $95 тис.

Суддя Красногвардійського районного суду Дніпра Костянтин Дружинін, здається, має чимало скелетів у шафі. Його декларація про майно за 2023 рік рясніє загадками: тут є і 76-річна мати на BMW x5, у той час, поки суддя машини не має й ходить на роботу ледь не пішки.

Діти судді мають захист у Швейцарії, але де вони живуть — незрозуміло (зазвичай це прописують як тут). "Телеграф" розповідає про це детальніше.

Родина

Суддя Дружинін з Дніпра має трьох дітей: Кирила, Лева та Давида. Колишня дружина, Ірина, мешкає у Швейцарії з синами Кирилом та Левом.

Одружений з Тетяною Дружиніною (раніше Мановська), про що можна зробити висновок з декларації.

Жінка Тетяна має доньку Катерину від попереднього шлюбу (це ми розуміємо з декларації, бо Катерина в декларації сама вказує Тетяну матір’ю). Катерина працює в прокуратурі. Посада — головний спеціаліст відділу міжнародно-правового співробітництва.

Старша донька Тетяни живе у Дніпрі та працює в прокуратурі.

А також виховує 19-річного сина Назара та спільного з Костянтином 7-річного сина Давида. Знову ж таки — розуміємо це з декларації.

Якщо поглянути у декларації, то можна побачити таку ситуацію з грошима:

Дружинін у 2023 році отримав 3,9 млн гривень (99,7 тис. доларів), Тетяна — 1,2 мільйона грн від відчуження майна та невказану спадщину.

Дохід Тетяни складався із доходів від продажу майна і спадщини (обведено червоним). Декларація за 2023 рік

Востаннє Тетяна отримала 12 тисяч гривень зарплати за весь рік у 2020-му від ТОВ "Інфопромсервіс", у 2019-му Тетяна отримала 45 тисяч гривень (теж за рік).

Зараз суддя зберігає заощадження, це 52 тисячі доларів та 28 тис. євро готівкою, 146 тис. грн у банку, дружина — 59 тис. дол. та 56 тис. євро. Також вказано, що в дружини відкритий рахунок у швейцарському банку Credit Suisse.

Рахунок у швейцарському банку

Житло за кордоном є сімейною таємницею

Теперішня дружина судді, Тетяна, під час війни з двома синами виїжджала до Швейцарії. Про це може свідчити допис у Facebook-групі Switzerland with Ukraine. У березні 2022 року шукала житло в Женеві.

У декларації судді за цей рік також вказано наявність захисту у Швейцарії у дітей (розділ "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування"), але у декларації в розділі "Об’єкти нерухомості" не вказане житло, яким родина користувалася на будь-яких умовах. Водночас житло за кордоном підлягає декларуванню, навіть якщо це житло дружини з дітьми.

Елітна школа для Назара

19-річний син Тетяни, Назар, вчився в елітній приватній школі Institut Florimont (принаймні у 2022-му). За рік ціна навчання становить до 28 650 швейцарських франків (1,2 мільйона гривень). Назар брав участь в змаганнях від школи та вказується на її сайті.

На своїй сторінці в Instagram юнак пост нещодавно публікував фото з картингу Brignoles Karting Loisir у Франції.

Ціна на навчання становить 1,2 млн гривень за рік.

За які кошти хлопець живе закордоном, навчається у приватній школі, в декларації чиновника не відображено. Хоча в інших чиновників є графа про перерахування коштів за оплату дітей закордоном. Рідний батько хлопця також раніше вказувався в декларації судді, оскільки перерахував 11 тисяч гривень аліментів Тетяні. Та й у 2022 році жінка отримала 1705 гривень аліментів. Але це набагато менші суми. Тому фінансові можливості не повністю зрозумілі.

Заможна мати-викладачка на BMW x5

Суддя також кілька разів згадує в документах 76-річну матір Лілію. Вона — доцент кафедри іноземних мов у Придніпровській академії будівництва і архітектури. У 2020 році жінка купила статусну автівку BMW x5 2019 року вартістю 95 тисяч доларів.

У самого судді власної автівки немає (принаймні, за документами), та він ходить на роботу ледь не пішки.

Суддя Дружинін та його родина ведуть заможне життя, яке викликає багато питань. Джерела їхніх статків не завжди зрозумілі, а деякі аспекти життя, як-от проживання дітей у Швейцарії, взагалі не декларуються.

Раніше "Телеграф" писав про чиновника МВС Сергія Чижа, який не вказав у декларації люксові бренди доньки.