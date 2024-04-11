За дело директора киевской подземки взялось НАБУ: в чем его подозревают

Журналисты разобрали декларации чиновника и выяснили много интересных фактов

НАБУ проводит досудебное расследование относительно возможных неправомерных действий со стороны бывшего начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, который уволился с должности после громкого скандала. Ивестно, что он более 10 лет возглавлял столичную подземку.

После расследования BIHUS.Info, в котором журналисты раскрыли "секреты" обогащения Брагинского и его окружения, бывшим чиновником заинтересовались САП и НАБУ. Об этом сообщили в Совете общественного контроля НАБУ.

Так, 15 марта прокурор отдела САП на основании информации, полученной от журналистов, зарегистрировал уголовное производство в отношении Виктора Брагинского. В настоящее время по данному делу НАБУ осуществляется досудебное расследование.

Причиной этому послужило расследование BIHUS.Info в котором журналисты разобрали декларации чиновника и посчитали новое имущество его родных. Благодаря собранной информации стало известно о том, что родственники Брагинского незаконно скупают дорогостоящее имущество, а Киевский метрополитен заключает контракты с его окружением. И естественно, цены в этих контрактах были значительно выше их реальной стоимости.

Все это послужило поводом не только для увольнения Брагинского с должности начальника киевского метрополитена, но и для возбуждения уголовного производства в отношении него.

"Подробности следствия не разглашаются, так как это может помешать течению досудебного расследования", — отметили в ведомстве.

Напомним, что 14 марта было опубликовано расследование BIHUS.Info, в котором журналисты рассмотрели дорогое имущество близких Брагинского.

Журналисты разобрали декларации чиновника и посчитали новое имущество его родных. Как оказалось, его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю по космическим ценам, не совсем бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что Брагинский будет уволен и уже 15 марта Брагинский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Позже бывший глава "Киевского метрополитена" также сложил свои депутатские полномочия. Виктор Брагинский больше неявляется депутатом фракции "УДАР" в Киевраде.

Справка. Виктор Брагинский родился в 1983 году в Киеве, в марте ему исполнится 41 год. Он начал свою карьеру в 18 лет в качестве техника-смотрителя, после чего был заместителем директора ООО "Спецодяг України". С 2005 года он занимал разные должности от помощника до директора в группе компаний "Нафтогаз", после чего был на топ должностях в "Укрпромграніт", "Укрінтеравтосервіс", ГП "Бердянський морський торговельний порт", Киевской областной дирекции "Укрпошти".

Летом 2014 года Брагинский был назначен начальником КП "Киевский метрополитен". Одним из самых главных обещаний на этом посту было строительство метро на Виноградарь, которое началось только в начале 2019 года и было остановлено.

Брагинский и Кличко

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