G7 поддержит план Евросоюза по российским активам: что получит Украина

Речь идет об использовании доходов, а не самих активов

Министры финансов стран-членов G7 ("Большая семерка") на встрече 24-25 мая планируют поддержать план Европейского Союза по использованию доходов от замороженных активов российского террористического режима. Доходы планируется использовать в помощь Украине для войны против российских окупантов.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в Министерстве финансов Италии. Чиновник подтвердил изданию, что планируется использовать доходы от активов РФ в пользу Украины.

При этом использоваться будут именно доходы, а не активы. Кроме того, нужно будет добиться поддержки ЕС и иметь "крепкую правовую основу", чтобы принять любое решение по активам. Встреча министров позволит подготовиться к тому, чтобы принять окончательное решение на саммите лидеров стран ЕС в июне этого года.

Напомним, что в конце апреля Палата представителей США одобрила передачу Украине замороженных активов России. Речь идет о 300 млрд долларов. Однако в Европе не поддержали это решение, а позже вообще предложили вернуть деньги России. Но при условии, что она не будет претендовать на украинские территории. На Западе боятся распоряжаться деньгами России, поскольку опасаются возмездия Путина.

А 8 мая 27 послов стран-членов Евросоюза приняли решение о том, что Украине будут направлены проценты от замороженных российских активов. Окончательное решение по этому вопросу примет Совет Европейского Союза.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что окончательное решение по конфискации российских активов планируют объявить на саммите G7. Он состоится в начале июня.

В Украине, тем временем, считают, что доходы от замороженных активов российских террористов в размере в три миллиарда евро в год, которые Европейский Союз планирует передавать Украине – это "почти ничто" в масштабах войны. Для победы Украине необходимо финансирование на сотни миллиардов.