В ЕС договорились о передаче Украине доходов от российских активов: что известно

Почти все средства будут направлены на закупку вооружения

Страны-члены Европейского Союза согласовали план по использованию доходов от замороженных российских активов. В 2024 году эта сумма может составить до 3 миллиардов евро, из которых 90% будут использованы для закупки вооружения для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он написал об этом в соцсети Х.

"В рамках ЕС сегодня мы решили перечислить средства от замороженных активов российского Центробанка в пользу Украины… 90% вырученных средств пойдет на военную поддержку. Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее захватнической войной", ― написал Липавский.

Отметим, что постоянные представители ЕС приняли эту инициативу еще 8 мая. По предварительным данным, Украине будут передавать ежегодно около 3 млрд евро. 90% поступлений будут тратить на вооружение для Сил обороны, а 10% — на восстановление и реконструкцию.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал, как могут использоваться замороженные российские активы. По его словам, европейский вариант не очень выгоден для нашей страны. Он спрогнозировал, что окончательное решение по российским активам будет принято странами G7 в июне.

Ранее "Телеграф" писал, что Германия изменила свое мнение об использовании замороженных активов РФ. Официальный Берлин поддержал план Вашингтона по выделению 50 млрд гривен для Украины.