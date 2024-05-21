Нардеп Ярослав Железняк рассказал, какие планы использования активов сейчас фигурируют в СМИ и какой наилучший для Украины

Пока не последовали какие-то новости из внутренней политики, хочу обратить внимание на историю с конфискацией активов р*сни.

Здесь важно сказать, что в разных иностранных СМИ совершенно разная информация, противоречащая друг другу. Да и вообще ситуация динамично меняется, поэтому ссылаюсь на конкретные даты и издания, чтобы не искажать информацию и картинку.

И так, будто есть политическая договоренность на встрече 13-15 июня лидеров стран G7 принять окончательное решение по замороженным активам РФ. То есть, как их использовать для Украины.

Здесь многие СМИ, в первую очередь Reuters, сообщили, что как технически это будет выглядеть, решат на встрече министров G7, которая состоится 25-27 мая. И по данным того же Reuters, пока хотели поддержать план ЕС. Он для нас…. Ну, так себе. Писал уже несколько раз, что это фактически использование доходов от замороженных активов. И в целом по миру это где-то 5 млрд $ (в ЕС где-то 3,6 млрд $) и пойдет это на G7 также направят доходы от замороженных российских активов на нужды обороны Украины. Ну, а точнее просто на компенсацию странам военной помощи для Украины.

Здесь выходит the Guardian, пишущий о новом плане. Что страны G7 выпускают кредит на 30 млрд евро (32,6 млрд $). Этот кредит страны выпускают под свои собственные гарантии, а тело и проценты уже будут гасить за счет "доходов от доходов активов р*сни".

Далее выходит the Financial Times, где уже детализируют три важных момента:

сумма кредита может быть не 32,6, а даже 50 млрд $;

это предложение США, но уже даже поддерживают и Канада, и Великобритания;

крупные страны ЕС пока затрудняются и поддерживают план ЕС.

И вот выходит сегодня Bloomberg, в котором говорится, что уже Германия (а это был наиболее сложный член G7 по этому вопросу) готова поддержать план США на 50 млрд $.

Я специально сформировал так сообщение, чтобы вы понимали новостные источники и как оно все меняется. Плюс, кроме того, как выпустить деньги, еще отдельный вопрос, как они будут выдаваться Украине (и вообще будут ли). Думаю, до заседания лидеров G7 мы ясности не получим.

Но… болеем здесь за план США.

Напомним, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко специально для "Телеграфа" объяснил, как отечественная экономика неожиданно показала приличный рост.

Источник: пост Железняка в Telegram.