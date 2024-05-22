В НАТО рассказали, за сколько могут вооружить Украину для победы: придется потерпеть

Цель НАТО — добиться победы Украины в войне с Россией

Странам НАТО понадобится от года до двух лет, чтобы вооружить Украину в достаточном количестве для победы в войне с РФ. Поэтому странам Альянса стоит удвоить объем закупок оружия.

Такое заявление сделал министр обороны Швеции Пол Йонсон. Такие срок он озвучил в интервью Bloomberg.

"Я ожидаю, что мы наверстаем упущенное, но думаю, что пройдет год или два, прежде чем мы увидим полный эффект", — сказал он.

Йонсон заявил, что цель НАТО — добиться победы Украины в войне с Россией. При этом шведский чиновник признал, что страна-агрессор встала на ноги быстрее, чем евроатлантическое сообщество.

Bloomberg пишет, что Швеция уже удвоила военные расходы с 2020 года. Страна планирует к 2030 году направить на оборону 2,6% валового внутреннего продукта. Однако в краткосрочной перспективе этого может быть недостаточно для противостояния противнику, который переводит свою экономику на военную основу.

Что касается помощи Киеву, с начала полномасштабного вторжения РФ, Швеция предоставила Украине танки, боевые машины, артиллерийские системы, боеприпасы и другое оборудование, которое необходимо заменить.

Кроме того, Швеция присоединилась к инициативе Германии по предоставлению Киеву дополнительных систем ПВО Patriot. При этом Йонсон отметил, что передача одной из четырех батарей Швеции нанесет значительный ущерб ее собственной обороне.

"Конечно, есть вещи, которые мы можем сделать проще, быстрее и с меньшим воздействием на наши собственные возможности, чем система Patriot. Это ограниченный ресурс", — отметил Йонсон и добавил, что правительство намерено утроить производство артиллерийских боеприпасов в ближайшие несколько лет.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Швеция больше не нейтральная страна. В штаб-квартире НАТО подняли ее государственный флаг.