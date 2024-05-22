У НАТО розповіли, за скільки зможуть озброїти Україну для перемоги: доведеться потерпіти

Мета НАТО — здобути перемогу України у війні з Росією

Країнам НАТО знадобиться від року до двох, щоб озброїти Україну достатньо для перемоги у війні з РФ. Тому країнам Альянсу варто подвоїти обсяг закупівлі зброї.

Таку заяву зробив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Такий термін він озвучив в інтерв’ю Bloomberg.

"Я очікую, що ми надолужимо втрачене, але думаю, що мине рік чи два, перш ніж ми побачимо повний ефект", — сказав він.

Йонсон заявив, що мета НАТО — досягти перемоги України у війні з Росією. При цьому шведський чиновник визнав, що країна-агресор стала на ноги швидше за євроатлантичну спільноту.

Bloomberg пише, що Швеція вже подвоїла військові витрати з 2020 року. Країна планує до 2030 направити на оборону 2,6% валового внутрішнього продукту. Однак у короткостроковій перспективі цього може бути недостатньо для протистояння супротивникові, який переводить свою економіку на військову основу.

Щодо допомоги Києву, з початку повномасштабного вторгнення РФ Швеція надала Україні танки, бойові машини, артилерійські системи, боєприпаси та інше обладнання, яке необхідно замінити.

Крім того, Швеція приєдналася до ініціативи Німеччини щодо надання Києву додаткових систем ППО Patriot. При цьому Йонсон зазначив, що передача однієї з чотирьох батарей Швеції завдасть значних збитків її власній обороні.

"Звичайно, є речі, які ми можемо зробити простіше, швидше та з меншим впливом на наші власні можливості, ніж система Patriot. Це обмежений ресурс", — зазначив Йонсон і додав, що уряд має намір потроїти виробництво артилерійських боєприпасів у найближчі кілька років.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Швеція більше не є нейтральною країною. У штаб-квартирі НАТО підняли її державний прапор.