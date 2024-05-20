Почти каждый второй: в Минкульте рассказали, сколько работников культуры получили броню от мобилизации

В Минкульте назвали цифру забронированных работников культуры и медиа

В Украине сотрудники заведений культуры могут получить броню от мобилизации. Средний показатель бронирования среди работников этой сферы может достигать 40%.

Об этом рассказал и.о. министра культуры Ростислав Карандеев в интервью изданию Главком. Он подчеркнул, что с начала российского вторжения никаких нововведений в этом плане не было.

"Если государство создало государственные учреждения культуры, значит они важны. То есть это заведения, созданные для выполнения общегосударственных функций. Каждое государственное предприятие, в том числе и в сфере культуры, важно", — сказал он.

По его словам, в заведениях культуры есть много должностей, которые очень сложно заменить, так как специалисты обучаются годами. К таковым он причислил музыкантов, танцоров и хореографов, отметив, что государство вложило в них очень много ресурсов.

"По законодательству мы имеем право забронировать до 50% военнообязанных. Сегодня, если проанализируем количество мобилизованных из числа заведений культуры, а эта цифра колеблется, то мобилизовано где-то 5%, где-то 8%, где-то 10%, но обычно не больше. Что касается бронирований, то по заведениям культуры примерно 40% в среднем забронированных", — сказал Карандеев.

В целом же он отметил, что в сфере культуры работает 3076 военнообязанных лиц в 74 государственных заведениях, из них 1241 человек получил броню. В сфере медиа 2721 военнообязанный из 36 изданий, среди которых 1170 человек забронированы.

Как сообщалось ранее, в Министерстве культуры объяснили, почему цирки признаны критически важными объектами для Украины, а сотрудники подлежат бронированию от мобилизации.