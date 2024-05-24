Когда в Украине вырастут тарифы на электричество: министр энергетики дал четкий ответ

Сейчас проводятся окончательные расчеты

В Украине уже с июня должны вырасти тарифы на электроэнергию. В течение недели до конца мая правительство примет окончательное решение по этому поводу и установит новую стоимость.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", цитируя министра энергетики Германа Галущенко.

"Этот вопрос на рассмотрении, сегодня мы производим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю , то есть до конца мая", — сказал министр на "время вопросов к правительству" в Верховной Раде 24 мая.

Галущенко отметил, что при установлении новых тарифов будет использоваться дифференцированный подход к потребителям. То есть цифры будут зависеть от объемов используемой электроэнергии.

"Мы сейчас рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой - будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии", — отметил министр.

По его словам, правительство сейчас производит расчеты дополнительных поступлений средств от повышения тарифов в бюджет, а также для финансовой сбалансировки энергорынка.

"Расчеты есть, мы их верифицируем с точки зрения того, какие дополнительные поступления получит государственный бюджет с точки зрения соответствующей уплаты дивидендов этими двумя компаниями (АО "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" — ИФ-У) и с точки зрения сбалансирования всего энергорынка", – говорит глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что уровень тарифов на электроэнергию для населения сегодня не покрывает себестоимость ее производства. В частности, компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению доступности э/э для бытовых потребителей (ПСО).

Ранее "Телеграф" писал о том, что будет с тарифами на газ в июне. Уже обнародованы цены.