Без этого не достигнут победы: в Конгрессе США призвали разрешить Украине бить американским оружием по РФ

В Конгресе говорят, что не запрещали Украине стрелять по России

Республиканцы в Конгрессе США критикуют Белый дом за то, что Украине не разрешают использовать американское оружие для ударов по территории России. При этом там говорят, что законодатели не вводили такой запрет.

Об этом сказал председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол государственному секретарю США Энтони Блинкену. Трансляция заседания транслировалась каналом C-SPAN.

В частности Маккол показал на карте, что россияне разворачивают на своей территории артиллерию и используют их для ударов по территории Украины, но ВСУ не могут им ответить. По его словам, ответственность за это лежит на советнике Белого дома по нацбезопасности Джейке Салливане.

Он также отметил, что Конгресс не накладывал на Украину ограничения по применению американского оружия по российской территории.

"Я говорил с украинцами. Они не могут достичь победы с этими ограничениями, которые вы, а не Конгресс на них наложили. И я надеюсь вы обратитесь в Совет нацбезопасности США, и измените это политическое решение, которое очень опасно и вредно для народа Украины", — добавил он.

Как сообщалось ранее, спикер Палаты представителей Майкл Джонсон ранее сказал, что поддерживает идею предоставления Украине права наносить удары американским оружием по территории России.