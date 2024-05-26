Бити чи не бити: нардеп розповів, що США думають про удари України по РФ

Рішення, яке буде важливим для України, приймається командно

Зі Сполучених Штатів Америки неофіційно надходять сигнали, що у Білому домі нібито почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити по РФ американською зброєю. Однак поки що консенсусу немає.

Про це розповів народний депутат Єгор Черньов, який є головою постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО. Дане повідомлення було опубліковане у його Telegram-каналі 26 травня.

"У неформальних бесідах у кулуарах ПА НАТО американці кажуть, що процес у Білому домі з дозволу нам бити їхньою зброєю по Росії пішов", — написав Чернев.

Одночасно він підкреслив, що це має бути командне рішення, але поки що там не дійшли чогось спільного з цього питання.

"Проблема поки полягає в тому, що рішення там ухвалюються командою, в якій зараз немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тому не зменшуємо обертів", — сказав Чернєв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зараз Україні заборонено бити західною зброєю по російській території. Президент Володимир Зеленський каже, що дана ситуація дає ворогові перевагу, дозволяючи їм постійно обстрілювати, наприклад, Харків.