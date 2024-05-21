Зеленский рассказал, сколько ракет С-300 накопила Россия и почему Украине необходимо бить по объектам в РФ

Президент высказался о позиции Запада относительно определенных запретов в использовании иностранного оружия

Украине запрещено бить западным оружием по российской территории, поэтому Силы обороны не могут уничтожать скопления оккупационных войск, пока те не пересекут государственную границу. Между тем, Россия накопила уже 10 тысяч ракет С-300 и активно их использует для ударов по Харькову и другим населенным пунктам.

Эта ситуация дает преимущество россиянам, позволяя им обстреливать областной центр и убивать обычных украинцев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью he New York Times.

"Обстрелы Харькова, все гибели людей, детей — это их огромное преимущество. Ежедневное использование бомб — это их огромное преимущество. Применение систем С-300, у них накопилось 10 тысяч ракет С-300. Десять тысяч — это опять-таки их преимущество", — сказал Зеленский.

Он отметил, что у мира есть оружие, чтобы противостоять России. В других странах есть более эффективное вооружение, чем то, которое есть в РФ. Однако у Украины нет достаточно этого оружия и разрешения бить им по территории России.

"Есть ли в мире подходящее оружие, чтобы противостоять этому? Да. Есть ли нужное оружие лучшим, чем то, которое есть в арсенале России? Да. Есть ли в Украине оба этих элемента — достаточное количество и разрешение? Нет", — сказал Зеленский.

Президент рассказал, что говорил по этой теме с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Киев. Зеленский также разговаривал об этом с лидерами некоторых стран союзников. Однако детали он не сообщил.

Ранее Зеленский рассказал, что Глобальный саммит мира поможет понять, какие страны действительно хотят мира, а кто стремится сохранить отношения с Россией. Главной целью конференции он назвал усиление давления на РФ.

"Телеграф" ранее писал, признают ли в ООН легитимность Зеленского как президента Украины. 20 мая было ровно 5 лет со дня инаугурации главы государства.