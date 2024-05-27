Позовут Путина? ЕС хочет созвать новую мирную конференцию по Украине, названы сроки

В ближайшие дни министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как найти приемлемый результат для саммита в Швейцарии

Европейский союз (ЕС) хочет организовать осенью мирную конференцию по Украине, в которой будет участвовать Россия. Она должна состояться в Саудовской Аравии, это будет крупнейшая международная встреча по Украине после Саммита мира в Швейцарии.

Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на собственные источники.

"По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России", – говорится в статье.

Напомним, что 27 и 28 мая в Брюсселе состоятся заседания Совета ЕС по внешней политике и Совета ЕС по вопросам обороны. Центральными темами станут российская агрессия против Украины и предоставление Киеву всевозможной военной поддержки. Многие лидеры не посетят это мероприятие, включая Байдена, Си Цзиньпиня и, скорее всего, премьера Индии Моди.

На встрече в Брюсселе главы внешнеполитических ведомств ЕС также намерены обменяться мнениями по поводу Глобального саммита мира, который должен пройти в Швейцарии 16 июня. Свое участие в саммите подтвердили около 70 стран. По словам высокопоставленного европейского дипломата, в ЕС считают, что Саммит мира "определит рамки будущих мирных переговоров в Украине, которые будут базироваться на принципах международного права".

Напомним, секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что Украина понимает, что война с Россией закончится именно переговорами. Для этого и была разработана и продвигается формула мира президента Владимира Зеленского.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле прокомментировали статью иностранного издательства Reuters, в которой говориться, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам между Украиной и Россией. По словам пресс-секретаря российского диктатор Дмитрия Пескова, ситуация иная и о переговорах речи нет.