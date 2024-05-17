Военные говорят о больших проблемах на фронте

Западные канцелярии работают над координацией дипломатических действий для того, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского принять принцип переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. По худшему сценарию, россияне откроют еще один фронт.

Об этом пишет издание Europe 1. Неназванный военный французской армии говорит якобы о больших проблемах Украины на фронте, в частности о недоукомплектовании бригад и дезертирстве украинских военных.

"Украине придется вести переговоры об окончании войны, рискуя худшим сценарием, например, что россияне откроют еще один фронт. По информации Europe 1, западные канцелярии готовят скоординированные дипломатические действия, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров", — говорится в сообщении.

Издание пишет, что россияне начали наступление на Харьковщину, чтобы оттянуть силы ВСУ по другим направлениям и захватить все территории Донбасса. Якобы "ловушка сработала". Это позволит россиянам продвигаться еще и на юге Украины.

Отметим, Владимир Зеленский ранее заявил, что Запад не принуждает Киев к переговорам с Москвой. Но такие "переговорные настроения" в мировом сообществе уже есть.

В швейцарском городе Бюргеншток 15-16 июня пройдет Глобальный саммит мира. Это конференция по украинской "формуле мира". Зеленский назвал основные цели, среди которых не только безопасность.

Ранее "Телеграф" сообщал, представители каких стран посетят саммит мира. Особенно интересна позиция Китая, который ведет свою игру.