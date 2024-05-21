В ЕС торопятся начать переговоры о вступлении Украины, названа дата

В Евросоюзе давят на Венгрию

В Европейском союзе настаивают на том, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались уже в июне. Европейские и украинские дипломаты интенсивно работают, пытаясь убедить Венгрию дать на это свое согласие, Будапешт "сталкивается с новым давлением" с целью его отказа от противодействия Киеву на пути о вступлении в ЕС.

Как сообщает Politico со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, пять дипломатов на условиях анонимности, заявили, что цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня. Отмечается, что это "укрепит моральный дух Украины".

Дипломаты подчеркнули, что и Брюссель, и Киев ведут интенсивную дипломатию с Будапештом, чтобы "решить проблемы венгерских меньшинств в Украине". В статье напомнили, что в результате переговоров главы Офиса президента Андрея Ермака с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто наметилась положительная динамика диалога.

Вместе с тем, как предположил один из дипломатов ЕС, Венгрия, возможно, захочет остановить переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как в июле она начнет председательство в Совете ЕС. Оно будет длиться шесть месяцев.

Следующим шагом в процессе вступления Украины в ЕС должна стать межправительственная конференция. Это и будет означать начало переговоров о членстве. Перед этим страны-члены должны договориться о так называемых переговорных рамках.

"27 столиц спорят по поводу этого документа с тех пор, как Европейская комиссия отправила им его в марте. Пока переговоры на техническом уровне идут хорошо, сказали двое дипломатов, и они ожидают, что новый проект будет отправлен послам ЕС в ближайшие недели, чтобы они могли решить самые острые вопросы", — говорится в статье.

Как сообщал "Телеграф", недавно Совет Европейского Союза окончательно принял продолжение автономных торговых мер для Украины ("торговый безвиз"). Это предполагает приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС.