Покличуть Путіна? ЄС хоче скликати нову мирну конференцію щодо України, названі терміни

Найближчими днями міністри закордонних справ країн ЄС обговорять, як знайти прийнятний результат для саміту у Швейцарії

Європейський союз (ЄС) хоче організувати восени мирну конференцію щодо України, в якій братиме участь Росія. Вона має відбутися у Саудівській Аравії, це буде найбільша міжнародна зустріч щодо України після Саміту миру у Швейцарії.

Про це пише Bloomberg. Видання посилається на власні джерела.

"За словами офіційних осіб, для ЄС важливим питанням є те, як перейти від конференції наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени за участю Росії", — йдеться у статті.

Нагадаємо, що 27 та 28 травня у Брюсселі відбудуться засідання Ради ЄС із зовнішньої політики та Ради ЄС з питань оборони. Центральними темами стануть російська агресія проти України та надання Києву всілякої військової підтримки. Багато лідерів не відвідають цей захід, включаючи Байдена, Сі Цзіньпіня і, швидше за все, прем’єра Індії Моді.

На зустрічі у Брюсселі глави зовнішньополітичних відомств ЄС також мають намір обмінятися думками щодо Глобального саміту світу, який має відбутися у Швейцарії 16 червня. Свою участь у саміті підтвердили близько 70 країн. За словами високопоставленого європейського дипломата, в ЄС вважають, що Саміт світу "визначить рамки майбутніх мирних переговорів в Україні, які базуватимуться на засадах міжнародного права".

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що Україна розуміє, що війна з Росією закінчиться саме переговорами . Для цього і була розроблена та просувається формула світу президента Володимира Зеленського.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі прокоментували статтю іноземного видавництва Reuters, в якій йдеться про те, що президент РФ Володимир Путін готовий до переговорів між Україною та Росією. За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, ситуація інша і про переговори не йдеться.