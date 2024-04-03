Пингвины и другие жители Антарктиды под угрозой вымирания: ученые бью тревогу

Ученые внимательно следят за распространением вируса

Высокопатогенная форма птичьего гриппа H5N1 обнаружилась в Антарктиде, чего опасались ученые. Под угрозой исчезновения пингвины, бакланы и другие жители континента.

Об этом сообщает портал Science. От вируса погибли минимум две птицы поморники, которых обнаружили недалеко от аргентинской исследовательской станции.

На данный момент исследователи зарегистрировали заражение H5N1 в ряде колоний морских птиц на территории Антарктиды или вблизи нее. В частности, подтверждено наличие вируса у пингвинов Адели и баклана. Пока что полные масштабы вспышки неизвестны, но появление вируса "является действительно большой проблемой", говорит эколог французского национального исследовательского агентства CNRS Тьерри Булинье.

"Вполне вероятно, что (вирус — ред.) распространится в Антарктиде среди густо размножающихся морских птиц, особенно пингвинов, и станет причиной дальнейшего вымирания видов", — сказал он.

На данный момент от вируса в Антарктиде погибло гораздо меньше птиц, чем ожидалось. Тем не менее обеспокоенность остается высокой. На острове Бигль у Антарктического полуострова исследователи из Чилийского университета и других учреждений обнаружили семь пингвинов Адели, которые были заражены, но сумели выжить. Антарктический баклан на западе земли Грэма также был заражен, но, судя по всему, не пострадал.

Эти случаи повышают вероятность того, что птицы могут передать вирус в новые места, особенно если те или иные птицы заразны, когда они собираются южной весной для размножения.

"Здоровый носитель вируса может быть гораздо опаснее, чем животное, которое заразится и умрет", — говорит Марсела Ухарт, ветеринар дикой природы из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Ученые надеются в ближайшее время получить последние данные о вспышке вируса, чтобы составить карту инфекций. Вместе с тем, из-за вспышки смертельного гриппа исследователям и всем, кто пребывает в Антарктиду, запретили посещать некоторые зараженные колонии. В ближайшее время могут появиться дополнительные ограничения и на полевые работы.

"Я не уверен, что буду планировать какие-либо сложные полевые кампании в ближайшее время. Вероятность того, что их просто отменят, весьма высока", — говорит Норман Рэтклифф, эколог морских птиц из Британской антарктической службы, которая управляет двумя исследовательскими станциями на островах Южная Джорджия.

Ученые опасаются, что птицы в конечном итоге распространят смертельный вирус по южному континенту и перенесут его в Австралию. На сегодняшний день этот континент является единственным, где не было зафиксировано ни единого случая заражения H5N1. А оттуда странствующие морские птицы могут перенести его в Новую Зеландию и глубже в Океанию, завершив распространение вируса по всему миру.

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