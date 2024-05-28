В Киеве представлен каталог украинских производителей техники для общин

Официальная презентация каталога производителей украинской техники для общин состоялась 27 мая в Киеве. В каталог вошли 255 единиц техники, производимых на 32 предприятиях из 14 областей Украины.

В частности, в каталоге представлен общественный пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи), коммунальная техника, (уборочные машины, мусоровозы, поливочные и дорожные машины, самосвалы, тралы, машины для землеройных работ), специальная техника (автоцистерны, прицепы и полу, пожарно-спасательная техника, подъемное оборудование, машины скорой помощи, фургоны и грузовики), а также навесное оборудование (ковши, щетки дорожные, снегоуборочные отвалы, вилы для поддонов, косилки, пылесосы для листьев, измельчители древесины, секаторы и выкорчеватели).

Каталог украинских производителей — инициатива, реализуемая Федерацией работодателей Украины совместно с Министерством экономики Украины, Ассоциацией городов Украины и Офисом народного депутата Дмитрия Кисилевского в рамках политики "Сделано в Украине". Каталог призван предоставить заказчикам информацию об имеющихся украинских производителях техники для общин и способствовать увеличению спроса на товары, производимые в Украине.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко на презентации Каталога производителей украинской техники для общин сообщила, что Правительство намерено максимально способствовать осведомленности общин о наличии в Украине машиностроительных предприятий, способных обеспечить все потребности в технике.

"Призываю общества присоединяться к политике "Сделано в Украине" и покупать продукцию украинской перерабатывающей промышленности. Это не только позволит выполнять законодательное требование локализации, но и будет способствовать развитию экономики Украины. Ведь машиностроение дает один из самых больших мультипликационных эффектов для экономики в виде рабочих мест и налогов в бюджет. До 40% средств, израсходованных государством на украинские товары, возвращается украинцам в виде зарплат и налогов и сборов", — отметила Юлия Свириденко.

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев на презентации Каталога производителей украинской техники отметил, что общины в переговорах с украинскими производителями техники могут рассчитывать на индивидуальный подход к каждому заказу.

"Украинские производители более гибки в переговорах, чем их иностранные конкуренты. Наши заводы всегда готовы производить технику под конкретные потребности каждого общества. Во время войны большую роль играет доступность сервисного обслуживания техники и специалистов. Из этих соображений общинам следует отдавать предпочтение продукции украинских заводов, а не иностранных", — подчеркнул Руслан Ильичев.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан отметил, что когда заказы получают украинские производители, налоги платят в украинских общинах.

"Покупая технику украинского производства, общины помогают друг другу увеличивать доходы местных бюджетов. Ведь заводы находятся в общинах и платят налоги в общинах. Промышленность – это официальная занятость, соответственно, общины получают НДФЛ", — считает Александр Слобожан.

Автор законодательства о локализации, народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский отметил, что украинская промышленность способна обеспечить все потребности общин в коммунальной и специальной технике, а также в общественном транспорте.

"Закон о локализации увеличил производство практически во всех отраслях, на которые он распространяется. Но проникновение импорта в публичные закупки все еще остается позорно большим. В прошлом году государство потратило на публичные закупки около триллиона гривен. Из них около 400 миллиардов — на импорт. Поэтому Бюджет потерял от 100 до 160 миллиардов гривен налогов. Этих средств сегодня не хватает ВСУ.

26 февраля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске новой экономической политики "Сделано в Украине". Она призвана способствовать развитию внутреннего производства, привлечению инвестиций в настоящий сектор экономики и увеличению несырьевого экспорта.