В "Сільпо" спрятали счастливые тыковки: как получить целую неделю мяса бесплатно

Для участия в акции нужно сохранить чек и опубликовать пост или сторис с продукцией бренда

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В супермаркетах "Сільпо" стартовала необычная акция от бренда #ЦЕ’МЯСО. На упаковках продукции ищите наклейку с тыковкой и QR-кодом: она позволяет получить недельный запас мясных продуктов.

Об предложении рассказала пользовательница Threads. Она отметила, что акция скоро завершится. "Телеграф" объясняет, где искать счастливый символ и что нужно сделать, чтобы получить подарок.

Где искать счастливую тыковку

Для участия не нужно ждать результатов розыгрыша или выполнять десятки заданий. Достаточно найти на упаковке продукции #ЦЕ’МЯСО наклейку с изображением тыквы и QR-кодом.

"И прикол в том, что это не какой-то розыгрыш, где нужно выполнить 100 000 условий и надеяться на удачу", – написала девушка.

Стикеры размещают на обратной стороне упаковок с 28 октября по 14 ноября 2026 года.

Стикер с QR-кодом можно найти на упаковке продукции до 14 ноября Источник: vikadmnnk/Threads

Как получить недельный запас мяса

Чтобы получить подарок, покупателям нужно выполнить несколько условий:

Отсканировать QR-код на стикере и перейти в Telegram-бот tse.miaso.

Ввести уникальный код с тыковки.

Отправить в бот фото упаковки со стикером и чек, подтверждающий покупку.

Опубликовать пост или сторис с продукцией #ЦЕМ’ЯСО и отметить бренд. Фото можно сделать в магазине, дома или уже с готовым блюдом на тарелке. Ссылку на публикацию также нужно отправить в Telegram-бот.

Бренд проверит, выполнил ли участник все условия, и отправит ему подарок.

Сколько мяса можно получить

В комментариях пользователи спросили, что означает недельный запас мяса и сколько продукции можно получить.

Автор поста уточнила: это семь упаковок мясных продуктов на выбор.

Автор поста объяснила, что недельный запас – это семь упаковок на выбор

Подать заявку на участие можно до 14 ноября включительно. Поэтому во время следующего похода в "Сільпо" проверьте упаковки продукции бренда, если хотите попробовать получить подарок.

Как сообщал "Телеграф", сеть "Сільпо" начала продавать дикого океанического тунца от вьетнамского производителя AHFishco.