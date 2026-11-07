В "Сільпо" спрятали счастливые тыковки: как получить целую неделю мяса бесплатно
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Для участия в акции нужно сохранить чек и опубликовать пост или сторис с продукцией бренда
В супермаркетах "Сільпо" стартовала необычная акция от бренда #ЦЕ’МЯСО. На упаковках продукции ищите наклейку с тыковкой и QR-кодом: она позволяет получить недельный запас мясных продуктов.
Об предложении рассказала пользовательница Threads. Она отметила, что акция скоро завершится. "Телеграф" объясняет, где искать счастливый символ и что нужно сделать, чтобы получить подарок.
Где искать счастливую тыковку
Для участия не нужно ждать результатов розыгрыша или выполнять десятки заданий. Достаточно найти на упаковке продукции #ЦЕ’МЯСО наклейку с изображением тыквы и QR-кодом.
"И прикол в том, что это не какой-то розыгрыш, где нужно выполнить 100 000 условий и надеяться на удачу", – написала девушка.
Стикеры размещают на обратной стороне упаковок с 28 октября по 14 ноября 2026 года.
Как получить недельный запас мяса
Чтобы получить подарок, покупателям нужно выполнить несколько условий:
- Отсканировать QR-код на стикере и перейти в Telegram-бот tse.miaso.
- Ввести уникальный код с тыковки.
- Отправить в бот фото упаковки со стикером и чек, подтверждающий покупку.
- Опубликовать пост или сторис с продукцией #ЦЕМ’ЯСО и отметить бренд. Фото можно сделать в магазине, дома или уже с готовым блюдом на тарелке. Ссылку на публикацию также нужно отправить в Telegram-бот.
Бренд проверит, выполнил ли участник все условия, и отправит ему подарок.
Сколько мяса можно получить
В комментариях пользователи спросили, что означает недельный запас мяса и сколько продукции можно получить.
Автор поста уточнила: это семь упаковок мясных продуктов на выбор.
Подать заявку на участие можно до 14 ноября включительно. Поэтому во время следующего похода в "Сільпо" проверьте упаковки продукции бренда, если хотите попробовать получить подарок.
Как сообщал "Телеграф", сеть "Сільпо" начала продавать дикого океанического тунца от вьетнамского производителя AHFishco.