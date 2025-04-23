Обозначили "красные линии": европейские страны выдвинули США собственные условия касательно войны в Украине

Украина и ее европейские партнеры в Лондоне планируют продемонстрировать США "красные линии"

Европейские партнеры Украины выдвинули Соединенным Штатам собственные условия касательно переговоров о прекращении войны Украины и России. Эти условия – своеобразные "красные линии" Европы, пересекать которые страны-партнеры Киева не позволят.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью изданию Franceinfo. По его словам, переговоры в Лондоне 23 апреля рассматриваются прежде всего как возможность для Украины и ее партнеров еще раз заявить представителям США о своих ожиданиях и "красных линиях".

"Единственная цель, которая нас беспокоит, — это защита интересов французского народа и безопасности Европы и Франции. Именно поэтому, поскольку Соединенные Штаты решили взять на себя роль посредника, мы сообщаем им о наших красных линиях, о том, в чем мы не уступим", — заверил министр.

Что известно о саммите в Лондоне

В среду, 23 апреля, в Лондоне состоится встреча украинских представителей с дипломатами Великобритании, Франции и США. Участники будут обсуждать дальнейшие шаги к достижению всеобъемлющего прекращения боевых действий, продолжая начавшиеся ранее в Париже переговоры. Одной из ключевых тем станут инициативы Вашингтона по мирному урегулированию.

Украинская делегация, посетившая Лондон на этой неделе, будет обсуждать вопрос безусловного прекращения огня. При этом Киев до сих пор ждет ответа россиян о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. Европейские страны, в свою очередь, имеют свои требования: это отказ от признания контроля России над Крымом, чего требуют Соединенные Штаты, отказ от запрета на вступление Украины в НАТО и сокращения ВСУ.

Россия, со своей стороны, удовлетворена предложением США исключить вступление Украины в НАТО в рамках предстоящего мирного соглашения. При этом Москва не проявляет признаков того, что готова заключить сделку быстро.