Пенсия, как 5 прожиточных минимумов. Кому она будет выплачиваться в 2025

Пенсию в более 14 тысяч в 2025 сможет иметь украинец, если зарабатывает от 38 тысяч и имеет стаж в 35 лет

Сумма пенсий в Украине колеблется в зависимости от страхового стажа лица, а также возраста выхода на отдых и заработной платы. В большинстве случаев именно доход влияет на окончательную сумму выплаты, ведь чем он больше, тем выше пенсия.

"Телеграф" решил узнать, каким условиям должен отвечать украинец, чтобы в апреле 2025 года получать более 14 тысяч гривен пенсии. Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Так, пенсию в 14 600 гривен, равную пяти прожиточным минимумам в Украине в 2025 году, согласно "Минфин", будет иметь украинец, которому исполнилось 60 лет, если он наработал 35 лет страхового стажа и получает ежемесячную зарплату, которая точно не ниже 38 078 гривен.

Заметьте, что сумма была вычислена на общих условиях, без льготной категории населения (ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.п.).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что какими должны быть стаж и зарплата у 60-летнего украинца в 2025 году, чтобы он получал пенсию не менее 9 тысяч.