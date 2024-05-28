Внесла заставу 12 млн гривень, але не допомогло: скандальний ексвійськком Борисов затриманий на виході із СІЗО

Колишнього військкома підозрюють у новому порушенні закону

Військком-мільйонер Євген Борисов вніс 12 млн гривень застави, щоб вийти із СІЗО. Однак на виході зі слідчого ізолятора його знову затримали та повідомили про нову підозру.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань України. Цього разу колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП підозрюють в організації легалізації незаконних доходів.

За даними слідчих, після виходу із СІЗО за колишнім звинуваченням Борисов планував ховатися від слідства, зокрема виїхати за кордон. Щоб цього не допустити, слідчі ДБР затримали його у Києві та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. Борисова підозрюють у тому, що він легалізував незаконні доходи на суму понад 142 млн гривень.

Нагадаємо, що військкома-мільйонера затримали ще 2023 року, коли стало відомо про його елітний автопарк та нерухомість. Свої автомобілі в Україну він увозив під виглядом гуманітарки. Щоб вручити йому підозри, слідчим ДБР довелося "заманити" Борисова до Києва. Спочатку суд ухвалив взяти його під варту з правом внесення застави 150 млн гривень, але через кілька засідань сума зменшилася до 12 млн гривень. Колишньому голові Одеського ТЦК тоді повідомили про підозру одразу за кількома статтями КК України:

у придбанні особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у неявці своєчасно на службу без поважних причин військовослужбовцям, вчинене в умовах воєнного стану – скоєння кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також "Телеграф" розповідав про те, до яких скандальних дій ще причетний Євген Борисов. Колишній нардеп назвав п’ять епізодів.