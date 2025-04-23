Белый дом подтвердил очередной визит Виткоффа к Путину: какова официальная цель приезда

Трамп лично поручил Виткоффу продолжать переговоры с Путиным

В Белом доме подтвердили визит так называемого "специального представителя президента США по Ближнему Востоку" Стива Виткоффа в Кремль. В конце этой недели Виткофф посетит Москву и продолжит переговоры с российским правителем Владимиром Путиным.

Об этом заявила спикер Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 22 апреля. Она сказала, что президент США Дональд Трамп во время разговора в Овальном кабинете лично поручил Виткоффу продолжать переговоры с Россией.

"И они хотели, чтобы все знали, что переговоры продолжаются. Мы чувствуем, что, надеюсь, движемся в правильном направлении. И специальный посланник, Стив Виткофф, в конце этой недели снова отправится в Россию, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", — отметила она.

Напомним, недавно Виткофф попал в громкий скандал, поскольку после встречи с представителем Кремля озвучил президенту США Дональду Трампу странное предложение. Он призвал его поддержать "право собственности" России на четыре украинских области. После этого Виткоффа остро раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что у посланника Трампа нет полномочий обсуждать вопросы украинских территорий.

Кроме того, Виткофф недавно сорвал попытку наладить отношения Вашингтона с европейскими странами. Во время визита во Францию Виткофф не придумал ничего лучше, чем сравнить Елисейский дворец с резиденцией Трампа, причем не в пользу первого. Это вызвало сильнейшее возмущение европейских представителей, особенно французов. Планировалось, что Виткофф будет также присутствовать на переговорах Украины, США и европейских стран в Лондоне 23 апреля, но в последний момент состав делегации переиграли и исключили оттуда "спецпосланника".