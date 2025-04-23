Скоро могут закрыть и эту "лавочку". Кто из студентов останется без отсрочки в 2025

Отсрочку от мобилизации хотят убрать для определенной категории студентов-мужчин

Студенты в Украине не подлежат мобилизации, ведь у них есть отсрочка. Однако в Кабинетов Министров планируют убрать одно из оснований, которое мужчины используют для уклонения от службы.

Кабмин предлагает лишить права на отсрочку студентов учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискателей профессионального предвысшего образования, которые пошли учиться после 25 лет. Об этом говорится в законопроекте ""О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования".

В то же время отсрочка от мобилизации будет предоставляться соискателям высшего образования на срок выполнения образовательной программы.

В проекте также есть норма, которая предусматривает отсрочку для соискателей образования в учебных заведениях Украины, которые получают образование по уровню, который является следующим и выше предыдущего.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как студенту продолжать свою отсрочку. Для этого существует два способа – подать заявку через приложение "Резерв+" или обратиться в ТЦК по месту военно учета.