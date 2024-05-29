Карта Макрона: что показал президент Франции, призывая снять ограничения для ударов по РФ (фото)

Карта базируется на данных ISW

Президент Франции Эммануэль Макрон, призывая страны ЕС разрешить Украине бить по территории РФ, показал карту. Ней он попытался наглядно показать союзникам необходимость снятия запрета.

"Телеграф" рассказывает о том, что это за карта и откуда Макрон её взял. Как выяснилось, данная карта является одной из инфографик известной французской газеты Le Monde, которая использовалась в материале за 13 мая под названием "К северу от украинского города Харькова российская армия открыла новый фронт". В ней журналисты рассказывали об обстановке на фронте в связи с новым российским наступлением на Харьковскую область, начавшееся 10 мая.

Так, для своей инфографики Le Monde использовала данные ISW (Институт изучения войны) о ходе российского вторжение за 12 мая. Разглядев карту поближе, можно увидеть, что на ней указаны направления нового российского наступления, а также количество ударов, которые РФ наносит со своей территории. Их количество кратно выше, чем ударов Украины по вражеской территории.

Именно показывая эти данные Макрон сказал такую фразу: "Они имеют право нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты, и другие военные объекты, с которых атакуют Украину"

Напомним, ранее мы писали о том, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, поддержал Украину в вопросе ударов по территории РФ западным оружием.