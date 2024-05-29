Карта Макрона: що показав президент Франції, закликаючи зняти обмеження для ударів по РФ (фото)

Карта базується на даних ISW

Президент Франції Еммануель Макрон, закликаючи країни ЄС дозволити Україні бити по території РФ, показав карту. Нею він спробував наочно показати союзникам необхідність зняття заборони.

"Телеграф" розповідає про те, що це за карта і звідки Макрон її взяв. Як з’ясувалося, ця карта є однією з інфографік відомої французької газети Le Monde, яка використовувалася у матеріалі за 13 травня під назвою "На північ від українського міста Харкова російська армія відкрила новий фронт". У ній журналісти розповідали про обстановку на фронті у зв’язку з новим російським наступом на Харківську область, що розпочався 10 травня.

Так, для своєї інфографіки Le Monde використала дані ISW (Інститут вивчення війни) про перебіг російського вторгнення за 12 травня. Розглянувши карту ближче, можна побачити, що на ній вказані напрямки нового російського наступу, а також кількість ударів, які РФ завдає зі своєї території. Їхня кількість кратно вища, ніж ударів України по ворожій території.

Саме показуючи ці дані, Макрон сказав таку фразу: "Вони мають право нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети, та інші військові об’єкти, з яких атакують Україну".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, ймовірно, підтримав Україну щодо ударів по території РФ західною зброєю.