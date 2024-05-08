Освобождаем память телефона в несколько кликов: как очистить кэш в Telegram (инструкция)

Удаление кэша никак не повлияет на работу приложения и не удалит ваши личные переписки

Если вы постоянно сталкиваетесь с проблемой нехватки памяти на телефоне, то этот лайфхак точно для вас. Для этого нужно будет очистить кэш в приложении Telegram. Это займет всего несколько минут, но может помочь освободить большое количество места.

"Телеграф" рассказывает, как очистить кэш в приложении Telegram на телефоне. Отметим, что если вы активный пользователь этого мессенджера, то всего за несколько дней может накопиться остаточных файлов в размере до 1 гб или больше.

Чистить кэш лучшего всего раз в несколько дней, тогда на вашем телефоне будет освобождаться достаточное количество памяти. При этом следует учесть, что удаление кэша никак не повлияет на работу приложения и не удалит ваши личные переписки.

Как очистить кэш в Telegram

Для начала нужно зайти в мессенджер;

Затем находим "Настройки";

Выбираем "Данные и память/Дані та сховище";

Далее следует нажать на пункт "Использование памяти/ Використання сховища";

После этого на экране появится информация о том, сколько памяти на телефоне занимает кэш. Необхожимо нажать на "удалить кэш";

Затем нужно немного подождать, пока процесс удаления не завершится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как очистить кэш в приложении Viber. На это уйдет всего пару минут.