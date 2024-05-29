С 1 июня на ВВК: кому из мужчин в Украине обязательно надо на медкомиссию и в какие сроки

У военнообязанных есть девять месяцев на прохождение ВВК

С момента вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая) военнообязанные украинцы должны обновить свои данные в ТЦК и пройти перекомиссию. Кроме того, люди, имеющие статус "ограниченно пригодный" тоже должны пройти ВВК еще раз.

Сделать это необходимо с 1 июня 2024 по 4 февраля 2025-го. Об этом гласит Законе об обеспечении прав военных на социальную защиту.

"Телеграф" напоминает читателям, какой статус военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно пригоден", могут получить теперь.

Согласно закону, после повторного прохождения медкомиссии человек может стать:

непригодным к военной службе — его исключают из военного учета;

непригодным к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев;

временно непригодным – таких военнообязанных направят на лечение, они получат отпуск или на время будут освобождены от служебных обязанностей;

пригодным к службе только по некоторым направлениям: в ТЦК, частях обеспечения войск, подразделениях связи, логистики или медицины, учебных центрах и высших военных учебных заведениях;

пригодным к службе – таким гражданам могут выдать боевую повестку.

Напомним, что выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан действительны 5 лет в мирное время. Во время мобилизации или военного положения такое медицинское заключение о годности действует год. Такие сроки прописаны в постановлении Кабмина от 16 мая 2024 г. №560.

Ранее "Телеграф" сообщил читателям, что в новое приложение "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных.