Первый саммит мира в Швейцарии: Зеленский раскрыл три вопроса и сделал заявление о России

РФ не приглашена на встречу

На первом Глобальном Саммите мира будут наработаны детали по трем пунктам Формулы мира, после чего эти документы передадут Российской Федерации. Речь идет о таких пунктах: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение депортированных и пленных.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский сказал в Лиссабоне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португальской Республики Луишем Монтенегру. Об этом пишет УНИАН.

"Прежде всего мы хотели найти пункты, которые не разделяют нас с миром, и даже с теми странами, которые балансируют и не полностью поддерживают Украину. Для нас очень важно было опираться исключительно на Устав ООН", — объяснил Зеленский, почему именно эти три пункта были выбраны.

Президент отметил, что речь идет не только об обмене пленными, но и возвращении похищенных Россией украинских детей. Кроме того, в пункте "ядерная безопасность" могут обсудить российские атаки на украинскую энергетику.

"Это отдельный вопрос. Я не уверен, что мы это успеем урегулировать", — сказал Зеленский.

Он убежден, что все страны, которые действительно хотят мира, а не только пытаются полностью разорвать отношения с Россией, объединены и уважают все эти три пункта. По мнению главы государства, избрание этих пунктов было правильным выбором.

"Что будет после этого? На техническом уровне наши представители лидеров, представители всех государств будут уже прорабатывать по деталям каждый из этих пунктов", — сказал Зеленский.

После этого процесс будет двигаться по аналогии с зерновой инициативой, потому что она имела практическое исполнение.

"Мы проработали с президентом Эрдоганом и господином генсеком ООН Гутеррешем, что может быть с зерновым коридором. После этого этот документ генсек ООН и Эрдоган передали представителям РФ", — напомнил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что выход РФ из зерновой инициативы был нарушением соглашения не с Украиной, а с миром.

"И я считаю, что это очень важный пример. Тогда все были возмущены именно на Россию, и увидели, что все, что мы до этого говорили, было правдой. Россия никогда не выполняет то, что обещает. Здесь то же самое", — говорит президент.

Также он добавил, что все три пункта необходимо разобрать по деталям, передать их российским представителям, а затем потом посмотреть, как они их будут выполнять. Уже после этого саммита можно переходить к другим пунктам, которые являются сложными.

"Но если три заработают, все остальное мы также сможем решить, если действительно страны хотят окончания этой войны", — убежден Зеленский.

Справка: с 15 по 16 июня в городе Бюргеншток пройдет Глобальный саммит мира, который Швейцария проведет по запросу Украины. Свое участие в нем уже подтвердили лидеры 90 стран мира. Россию на встречу лидеров мира не приглашали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский назвал цели, которых будет добиваться Украина на саммите мира в Швейцарии.