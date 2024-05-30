Пропагандисты продолжают "ехать" на теме якобы нелегитимности Зеленского

В России продолжают развивать тему якобы нелегитимности украинского президента Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что сейчас расцениваю его как "главаря киевского режима"

Чтобы подкрепить свою "правоту", россияне решили вынести на обозрение мнение предателя Украины, бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачика. Ранее он был заочно осужден за государственную измену. К слову, сам себя Табачник называет "активным соавтором Конституции"

Он заявил что "нелегитимность создавали специально — чтобы затруднить мирные переговоры". Информация об этом появилась в одном из российских пропагандистских агентств.

Дмитрий Табачник — кто он

Родился в Киеве. В 1986 году.

Осенью 1994 года — возглавлял избирательный штаб Леонида Кучмы.

1994 — 1996 гг. — глава Администрации Президента Украины.

До 1997 года Табачник был членом СНБО, Конституционной комиссии, руководил рядом консультативных и консультативно-совещательных органов при президенте.

1997 — 2003 гг. — советник Президента Украины. Депутат Верховной рады Украины 3, 4, 5, 6 созывов.

С 1998 по 2000 год был членом Комитета ВРУ по вопросам бюджета.

Следующие два года — член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики.

В период с 2002 по 2003 — председатель Комитета ВРУ по иностранным делам.

С 2002 по 2005 был вице-премьер-министром Украины.

2004 — 2005 гг. — председатель Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.

С 2006 по 2007 год был снова вице-премьер-министром Украины.

2007 — 2010 гг. — Первый заместитель Председателя Комитета ВРУ по вопросам образования и науки.

03. — 12.2010 г. — Министр образования и науки Украины.

12.2010 — 12.2012 гг. — Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины.

В 2012 году избирался народным депутатом Украины.

12.2012 — 02.2013 гг. — Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины.

28.02.2013 г. — 24.02.2014 г. — Министр образования и науки Украины.

В 2015 году СБУ объявила Дмитрия Табачника в розыск по обвинению по статье 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч. 5: "действия… совершенные в особо крупных размерах или организованной группой").

В ноябре 2022 года СБУ заявила, что ее следователи собрали доказательную базу по совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины Дмитрием Табачником. Установлено, что он после широкомасштабного вторжения РФ активно "консультирует" руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей.

В марте 2024 СБУ сообщила, что Дмитрий Табачник заочно получил 15 лет тюремного заключения за государственную измену.

Легитимность Зеленского

Стоит отметить, что 20 мая 2024 года прошло ровно пять лет со дня вступления Владимира Зеленского в полномочия президента Украина. В условиях мирного времени это бы говорило о прекращении его полномочий на свой должности, но в условиях полномасштабной войны он продолжает оставаться легитимным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что вопрос легитимности украинского президента важен для Росси. В то же время, отмена ограничений по президентским срокам в интересах Владимира Путина нарушает не только Конституцию России, но и устоявшиеся международные правовые принципы. В связи с этим Ассамблея не признает легитимность Владимира Путина.