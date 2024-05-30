"Волнует аналогия с Вьетнамом": соратник Трампа высказался о разрешении на удары по РФ западным оружием

Соратник Дональда Трампа считает, что подобное разрешение для Украины будет означать значительную эскалацию.

Элбридж Колби, один из главных соратников экс-президента США Дональда Трампа, который может стать его советником по национальной безопасности в случае победы республиканца на этих выборах, заявил об опасности эскалации, если Украина получит право на удары по России западным оружием.

Об этом Колби сказал в эфире Times Radio, сообщает "Телеграф".

"Что меня действительно беспокоит в этой ситуации, так это то, как беззаботно наши правительства коллективно на цыпочках приближаются к значительной эскалации, которую заметили россияне, не только Песков, спикер Кремля, но и сам Путин. И я говорю это не потому, что мне нравится Путин или то, что делает Россия. Я считаю, что вторжение России в Украину является злом", — сказал он.

Дальше Колби провел аналогию с войной во Вьетнаме, которая началась в 1950-х годах и продолжалась до 1975-го, и которую Штаты проиграли.

"Я думал, что во время Холодной войны мы научились, что должны быть очень осторожны относительно возможности прямой конфронтации с ядерным государством, имеющим арсенал из шести тысяч единиц ядерного оружия", — сказал он.

"Мы были очень осторожны в контексте Вьетнама, чтобы не атаковать Китай и так далее, не потому, что мы думали, что китайские или советские коммунисты были хорошими парнями или чем-то карикатурными. Это чрезвычайно опасная ситуация, в которой Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Германия и другие сами признали этот порог…

Меня очень волнует аналогия с Вьетнамом, где мы пережили очень трагический опыт того, что шаг за шагом все дальше и дальше падали в трясину. И последствия войны с Россией сегодня гораздо серьезнее, чем они были, когда 58 тысяч американцев погибли в войне во Вьетнаме", — продолжил Колби.

По словам соратника Трампа, к ядерным угрозам России следует относиться серьезно, как и к заявлениям Кремля о возможных ударах по западным войскам или средствам союзников на территории Украины и "за ее пределами":

"А какая стратегическая логика? Я говорил это американским друзьям-репортерам и размещал это в Twitter: прояснила ли администрация это? Это потенциально эпохальное решение. Люди пренебрегают российскими ядерными угрозами. Я лично считаю, что российские ядерные угрозы следует воспринимать серьезно. Мы не должны быть сбиты с толку ими, но нам нужно воспринимать их всерьез".

Колби напомнил, что россияне заявили о проведении учений по применению тактического ядерного оружия и провел другую историческую аналогию, на этот раз с Корейской войной 1950-1953 годов.

"Американцы пренебрегали предупреждениями о том, что китайцы вмешаются в Корею, пока этого не произошло. И это был катаклизм для нас в ноябре 1950 года. Это ситуация, в которой, как сейчас говорят люди "Россияне не прибегали к эскалации", но это не означает, что они не собираются, и что не будет последствий для нас. Но как минимум я бы ожидал откровенного обсуждения этих вопросов.

Готовы ли наши общества к возможности прямого вмешательства? Я не думаю, что США имеет смысл, по крайней мере, прямо вмешиваться в Украину. Что произойдет, если россияне атакуют объекты союзников за пределами Украины? Есть ли у нас четкая политика на этот счет? Это очень опасная ситуация", — подытожил соратник Трампа.

Больше о том, что эксперты на Западе пишут о возможности предоставления Украине разрешения бить по РФ американским оружием, читайте завтра, 31 мая, утром на сайте "Телеграфа".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто из союзников Украины уже разрешил наносить удары по РФ западным оружием.