"Это не блеф": Медведев в который раз пригрозил Украине и Западу "ядеркой"

Бывший президент России пытается всех напугать

В России разразились угрозами применить ядерное оружие по Украине и странам НАТО в случае, если по России будут наноситься удары западным вооружением. На то, что все больше западных стран дают Украине такое разрешение, запугиваниями отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале Медведев написал, что Запад ошибается, если считает, что РФ не решится применить "нестратегическое ядерное оружие против Украины и тем более отдельных стран НАТО". Для усиления своих запугиваний он напомнил, что многие на Западе не верили, что РФ начнет полномасштабную войну против Украины, но Кремль пошел на это.

"С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал", — грозится путинец.

Медведев подчеркнул, что его слова "увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф", так как "нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию". Он добавил, что "происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия", а потому "исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто".

Напомним, уже 12 стран дали Украине разрешение наносить удары своим оружием по военным целям на территории России. Именно это, по-видимому, вызвало очередной психоз у Медведева.

Стоит отметить, что он регулярно угрожает Западу, намекая на применение "ядерки". Так, недавно он заявлял, что ответственность за западное оружие, которое применяет Украина, защищаясь от агрессии РФ, лежит не только на ней. Он угрожал, что "при определенных обстоятельствах ответ полетит не только в Киев. И не только с обычным ВВ (взрывное вещество — ред.), но и со специальным боеприпасом".