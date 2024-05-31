"Чтобы украинцы могли защищаться": США расширили зону территорий РФ, по которым может бить Украина

Речь идет не только о приграничных территориях возле Харьковской области.

Соединенные Штаты Америки, как и Германия, уточнили по поводу очерченных территорий РФ, по которым Украина может наносить удары американским оружием. Так идет речь о всей приграничной территории РФ, а не только возле Харьковской области.

Об этом пишет Голос Америки. Данную информацию подтвердил представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер.

"Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться. Да — через границу против поступающих оттуда атак РФ", — сказал представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер на вопрос о возможности применения американского оружия на границах с Сумской областью.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен допустил удары оружием США вглубь России. Более того, по его словам, президент США Джо Байден не впервые разрешил применять американское оружие по военным российским объектам. Он также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения ограничения США по применению своего оружия были более жесткими. Энтони Блинкен не считает, что данное решение США и других союзников Украины приведет к "эскалации" конфликта, как заявляют в России.

Ранее "Телеграф" писал, что все больше стран-союзниц позволяют бить своим оружием по территории России. Но существует обеспокоенность, что из-за этого российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к угрожающим действиям.