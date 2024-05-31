Зеленский опроверг заявления насчет Британии, которая разрешила удары по РФ: в чем сложность

Глава государства говорит, что Великобритания не давала 100% разрешения

Великобритания не давала 100% разрешения на применение дальнобойного оружия (Storm Shadow – ред.,) по России. Об это заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Подробности он озвучил в интервью The Guardian. Тем самым украинский лидер опроверг ранее озвученную генсеком НАТО информацию.

Зеленский ясно дал понять, что хочет использовать оружие дальнего действия, такое как ракеты Storm Shadow британского производства, для поражения военных объектов на территории врага. Но руки у Киева все еще связаны. Президент предположил, что на Даунинг-стрит, скорее всего, все еще ждут решения американцев на этот счет.

"Партнеры ждут американцев. Мы дважды поднимали этот вопрос. Подтверждения от главы МИД королевства ( Дэвида Кэмерона – ред.,) мы не получили", — уточнил глава государства.

Окончательное решение Великобритании и других партнеров Украины зависит от "консенсуса". Причем решающее значение имеет позиция Вашингтона, предположил Зеленский. "Вы знаете, как это работает", — сказал он.

Напомним, что Белый дом не разрешает Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Там опасаются эскалации. Тем временем республиканцы в Конгрессе США настаивают на обратном. Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон ранее сказал, что поддерживает идею предоставления Киеву права наносить удары американским оружием по территории РФ. Вопрос все еще остается открытым. При этом, по данным издания Politico, администрация Байдена тайно предоставила Украине разрешение наносить удары внутрь России с использованием американского оружия. Но исключительно в районе Харьковской области. Эту информацию подтверждает и The New York Times. При этом политика по поводу разрешения дальних ударов вглубь страны-агрессора "не изменилась".

Поэтому Силы обороны вряд ли смогут бить ATACMS по целям внутри РФ.

Тем временем ряд европейских стран уже дали Украине зеленый свет на применение предоставленного ими оружия в части таких ударов.

Ранее перспективы более смелых решений Запада по противодействию РФ, оценил для "Телеграфа" бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.