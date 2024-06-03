Дело пьяного священника из Ужгорода: полиция рассказала подробности ДТП и изъяла права у нарушителя

Въехал не в дом, а в кусты

У пьяного священника, который в Ужгороде на своем Ford Focus совершил ДТП, изъяли права. На него составлено три протокола с возбуждением уголовного дела.

Об этом пишет "Закарпатье 24", ссылаясь на комментарий патрульной полиции. Также правоохранители не подтвердили столкновение с домом.

По данным следствия, священник Мукачевской епархии УПЦ МП протоиерей Иван (Лях Иван Петрович), служивший в Свято-Воскресенском мужском монастыре в Ужгороде, не справился с управлением на дороге и заехал в кусты. Автомобиль получил механические повреждения.

Пьяный сващенник

На нарушителя составили три протокола:

ст.130 КУоАП Управление ТС в нетрезвом состоянии;

ст. 124 КУоАП Нарушение участниками дорожного движения ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств;

ст. 126 КУоАП Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким ТС или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления ТС.

Заметим, что полиция не комментировала использование священником бранной лексики и неуважение к правоохранительным органам.

Напомним, что в Закарпатской области наказали священника УПЦ МП Виктора Шпилько, который снимал на видео свои половые органы. Ему запретили проводить богослужение.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель разбил три автомобиля и пытался скрыться.