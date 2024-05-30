В Киеве водитель разбил три автомобиля и пытался скрыться (фото)

На правонарушителя составили два протокола

В Киеве задержали водителя, который разбил три автомобиля. Мужчина пытался скрыться с места аварии.

Об этом сообщает Муниципальная охрана. Событие произошло в полночь на улице Анны Ахматовой.

Муниципалы отмечают, что во время патрулирования они заметили поврежденный автомобиль Chevrolet Trax с признаками аварии. За рулем находился мужчина с видимыми травмами, а именно ушибами и повреждениями лица.

Как оказалось, водитель не справился с управлением и влетел в припаркованные автомобили.

Последствия аварии

"Увидев муниципалов, водитель пытался скрыться с места происшествия, но ему помешали. В ходе дальнейшего общения работники Муноохраны установили, что мужчина управлял Шевроле, не справился с управлением и повредил три припаркованные на обочине машины", — говорится в сообщении.

Служба перекрыла движение в месте ДТП и выставила знаки аварийной остановки. А также вызвала патрульную полицию и скорую помощь.

Муниципалам удалось задержать злоумышленника

Пройти проверку на трезвость "драгером" или медицинское обследование 25-летний водитель отказался.

"Полицейские составили административные протоколы по ст. 130 ч.1 КУоАП и по ст. 124 КУоАП, а также изъять у нарушителя водительское удостоверение. Также с места ДТП эвакуирован автомобиль правонарушителя", — добавили в Муниципальной охране.

На месте происшествия

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали мужчину, который стрелял в прохожих. Одного потерпевшего госпитализировали.